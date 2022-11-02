Нижний Тагил может стать столицей Тотального диктанта 

Нижний Тагил поборется за право стать очередной столицей Тотального диктанта. В списке претендентов, помимо Нижнего Тагила, ещё 8 городов: Волгоград, Ижевск, Алма-Ата, Калининград, Мурманск, Омск, Томск и Тула. Результаты голосования будут известны в феврале 2023 года. В прошлом году столицей Тотального диктанта был Ярославль.

Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» проводится с 2004 года. В 2022 году диктант написали 780,5 тысячи участников из 108 стран и 600 городов России, сообщается на официальном сайте проекта.