Нижний Тагил — лидер по сумме выписанных административных штрафов

Нижний Тагил признан одним из лидеров региона по выписанным административными комиссиями штрафам. Об этом заявил министр финансов Свердловской области Александр Старков. По мнению главы Минфина, подобные доходы позволяют увеличить муниципальную казну. Также Нижний Тагил вошёл в десятку городов, где уделяют особое внимание повышению доходного потенциала своих территорий.

«Нередко можно услышать, что только наиболее экономически развитые территории могут демонстрировать хорошие результаты по работе с доходной базой. Но, исходя из нашего рейтинга, это не совсем так. Например, в Староуткинске нет крупных предприятий и производств, однако администрация городского округа старается сделать всё возможное, чтобы в муниципальном бюджете появлялись дополнительные средства, которые можно использовать на самые актуальные нужды жителей», — отметил Александр Старков.

Лучшие межведомственные комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности местных бюджетов организованы в Берёзовском. Наиболее эффективная работа мобильных групп отмечена в Екатеринбурге, здесь выявили более 200 объектов имущества и земельных участков, которые не были поставлены на налоговый учёт. Наилучшие результаты работы по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимого имущества — в Камышловском городском округе. Наиболее значительные результаты работы по выявлению фактов использования земельных участков без правовых оснований и проведение работы по взысканию необоснованного обогащения с фактических землепользователей — в Режевском городском округе.

Всего за первое полугодие 2022 года работа по повышению доходного потенциала позволила обеспечить 4,6 миллиарда рублей поступлений общего бюджета Свердловской области.

Административные комиссии — постоянно действующие в муниципальных образованиях коллегиальные органы, уполномоченные осуществлять подготовку к рассмотрению и рассматривать дела об административных правонарушениях, совершённых на территориях соответствующих муниципальных образований, а также выносить по этим делам решения в порядке, установленном федеральным законом.