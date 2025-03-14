По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, Нижний Тагил и Екатеринбург дополнительно получат 56 млн рублей на обновление лифтов в многоквартирных домах. Эти города стали победителями второго отбора заявок муниципальных образований в 2025 году в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области».

«Продолжаем работу по замене лифтов в многоквартирных домах. Мы планируем заменить ещё 35 лифтов в Екатеринбурге и 7 в Нижнем Тагиле в дополнение к 186, которые уже наметили к обновлению в этом году. Отмечу, что мероприятия программы соответствуют целям нового национального проекта “Инфраструктура для жизни”», — сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов.

В феврале было выделено более 230 млн рублей, которые позволят в течение года обновить 157 лифтов в 58 многоквартирных домах Екатеринбурга, 29 лифтов в 12 домах Нижнего Тагила, три лифта в двух домах Ревды и один лифт в многоквартирном доме Серова.

Отметим, что ранее по решению Евгения Куйвашева были скорректированы параметры региональной программы «Формирование современной городской среды»: теперь появилась возможность осуществлять замену лифтов круглогодично, так как средства, заложенные в программе, стали переходящими с текущего года на следующий.