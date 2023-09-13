«Нижний Тагил — это Путинград, город, которым всегда гордимся, про который всегда говорим». Депутат Госдумы Жанна Рябцева проверила ход капремонта школы №32 

12 сентября Нижний Тагил с рабочим визитом посетила депутат Госдумы и руководитель Народного фронта по Свердловской области Жанна Рябцева. Вместе с главой города Владиславом Пинаевым она побывала в школе № 32, где идёт капремонт в рамках национального проекта «Образование».
По словам главы города, ремонт идёт по графику, генподрядчик успевает выполнить работы до конца этого года и уже 10 января следующего года ученики смогут вернуться в стены родной школы и приступить к занятиям. Сейчас они распределены по разным образовательным учреждениям.
«От здания 1936 года постройки останутся только несущие стены. Полностью меняют системы вентиляции, отопления, канализации, приводят в порядок фасад. Строится стадион, которого у школы никогда не было, благоустраивается прилегающая территория. На приобретение нового оборудования и мебели выделено 123,4 млн рублей, из которых 113,4 — из городского бюджета. На эти средства закуплено оснащение для столовой, пищеблока, медицинского комплекса, новые цифровые лаборатории для занятий физикой, химией и биологией», — отметил Владислав Пинаев.
По проекту школа также должна пополниться профессиональным оборудованием для кабинетов педагога-логопеда и педагога-психолога. Для внеучебной деятельности приобретут новую технику в школьные теле- и фотостудии.
По словам представителей генподрядчика — компании «Стройкомплекс», одна из сложных задач в ходе ремонта — сделать в здании школы большую столовую, ведь в проекте 1936 года её не закладывали и ученики питались в обычном кабинете, переделанном под столовый зал. Сейчас уже идёт отделка помещения специальными огнеупорными стекломагниевыми листами.
Также компании пришлось уменьшить квадратуру школы, чтобы сделать туалеты на каждом этаже.
Любопытно, что концепцию и дизайн оформления школы совместно с учителями будут выбирать семьи учащихся.
«На объекте мы видим уже отделочные работы, трудится достаточное количество человек, у каждого своя зона ответственности. Поэтому школа должна открыться для учеников в срок. Город развивается и живёт. Когда есть стройка, значит, есть деньги. Радует, что предприятия вкладываются в развитие. Нижний Тагил — это Путинград, город, которым всегда гордимся, про который всегда говорим», — комментирует АН «Между строк» депутат Госдумы Жанна Рябцева.
Капремонт в школе № 32 идёт в рамках нацпроекта «Образование», который стартовал в январе 2019 года. Он включает мероприятия по развитию инфраструктуры системы образования, строительство школ, обновление материально-технической базы образовательных организаций и оснащение их современным оборудованием. А также профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров. Срок реализации проекта — 31 декабря 2024 года.