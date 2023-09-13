«Нижний Тагил — это Путинград, город, которым всегда гордимся, про который всегда говорим». Депутат Госдумы Жанна Рябцева проверила ход капремонта школы №32 

12 сентября Нижний Тагил с рабочим визитом посетила депутат Госдумы и руководитель Народного фронта по Свердловской области Жанна Рябцева. Вместе с главой города Владиславом Пинаевым она побывала в школе № 32, где идёт капремонт в рамках национального проекта «Образование».

По словам главы города, ремонт идёт по графику, генподрядчик успевает выполнить работы до конца этого года и уже 10 января следующего года ученики смогут вернуться в стены родной школы и приступить к занятиям. Сейчас они распределены по разным образовательным учреждениям.

«От здания 1936 года постройки останутся только несущие стены. Полностью меняют системы вентиляции, отопления, канализации, приводят в порядок фасад. Строится стадион, которого у школы никогда не было, благоустраивается прилегающая территория. На приобретение нового оборудования и мебели выделено 123,4 млн рублей, из которых 113,4 — из городского бюджета. На эти средства закуплено оснащение для столовой, пищеблока, медицинского комплекса, новые цифровые лаборатории для занятий физикой, химией и биологией», — отметил Владислав Пинаев.



На территории школы строятся две новые спортплощадки



По проекту школа также должна пополниться профессиональным оборудованием для кабинетов педагога-логопеда и педагога-психолога. Для внеучебной деятельности приобретут новую технику в школьные теле- и фотостудии.

По словам представителей генподрядчика — компании «Стройкомплекс», одна из сложных задач в ходе ремонта — сделать в здании школы большую столовую, ведь в проекте 1936 года её не закладывали и ученики питались в обычном кабинете, переделанном под столовый зал. Сейчас уже идёт отделка помещения специальными огнеупорными стекломагниевыми листами.

Также компании пришлось уменьшить квадратуру школы, чтобы сделать туалеты на каждом этаже.



Бывший кабинет немецкого языка теперь станет дополнительным туалетом на этаже



Любопытно, что концепцию и дизайн оформления школы совместно с учителями будут выбирать семьи учащихся.

«На объекте мы видим уже отделочные работы, трудится достаточное количество человек, у каждого своя зона ответственности. Поэтому школа должна открыться для учеников в срок. Город развивается и живёт. Когда есть стройка, значит, есть деньги. Радует, что предприятия вкладываются в развитие. Нижний Тагил — это Путинград, город, которым всегда гордимся, про который всегда говорим», — комментирует АН «Между строк» депутат Госдумы Жанна Рябцева.

Капремонт в школе № 32 идёт в рамках нацпроекта «Образование», который стартовал в январе 2019 года. Он включает мероприятия по развитию инфраструктуры системы образования, строительство школ, обновление материально-технической базы образовательных организаций и оснащение их современным оборудованием. А также профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров. Срок реализации проекта — 31 декабря 2024 года.