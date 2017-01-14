Нижний Тагил может попасть в Книгу рекордов Гиннеса за самый массовый спуск горнолыжников с фонариками

Горнолыжный комплекс на горе Долгой может попасть в Книгу рекордов Гиннеса как место самого массового спуска на лыжах и сноубордах с фонариками. По словам организаторов проекта «Первая лавина 2017», мероприятие соберёт более 250 любителей данного вида спорта со всей Свердловской области. Церемония открытия намечена на 20:00 29 января.

«Сначала мы хотели зафиксировать результат в Книге рекордов России, но эта организация запросила 135 тысяч рублей за приезд их представителя, поэтому мы обратились в Книгу рекордов Гиннеса – там возможна заочная регистрация и стоит она всего 5 долларов. Насколько я знаю, подобных спусков с фонариками никто ещё не устраивал», – рассказал один из организаторов флэшмоба Владимир Ольховиков.

Подать заявку на участие в массовом спуске можно заранее, отправив заполненную анкету на почту gora.dolgaya@gmail.com или зарегистрироваться на месте с 18.00 до 20.00. Спортсмен обязан иметь необходимую экипировку и ручной (налобный) фонарик.

«Всё мероприятие будут фиксировать наши операторы. После заезда видеоматериал и стартовые списки направим в Книгу рекордов Гиннеса», – уточняет Ольховиков.

Агентство новостей «Между строк»