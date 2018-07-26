Нижнетагильское отделение «Молодой гвардии Единой России» незаконно использовало бренд ОД «Чистые игры», чтобы сорвать митинг против главы Горноуральского городского округа

В Нижнем Тагиле молодогвардейцы «Единой России» без разрешения использовали бренд общественного движения «Чистые игры» во время своей акции у здания администрации ГГО. Как сообщили координаторы ОД на своей официальной странице во «ВКонтакте», МГЕР не уведомляла их о каких-либо акциях с использованием бренда «Чистые игры».

«Как вам новость, друзья? Только благодаря тому, что мы сами проводим мониторинг СМИ, узнали об этом инциденте в Нижнем Тагиле. “Несанкционированный митинг против главы Горноуральского округа не состоялся из-за “Чистых игр” молодогвардейцев”. Причём на фото видна распечатка текста, взятого прямо с нашего сайта. Тем более удивительно такое грубое нарушение условий. “Молодой гвардии” будет выслана официальная претензия за незаконное использование торговой марки», — говорится в сообщении.

Напомним, днём 24 июля у здания администрации Горноуральского городского округа прошёл несанкционированный митинг жителей пригорода за отставку главы ГГО Дмитрия Летникова и возвращение прямых выборов руководителей района. Около 20 человек подписали резолюцию со своими требованиями и направили её полпреду президента УрФО и губернатору Свердловской области. Ранее инициативная группа направила в мэрию Нижнего Тагила уведомление о мероприятии, но администрация города предложила протестующим переместиться в Усть-Утку. В отказе было указано, что площадка перед зданием администрации ГГО будет занята акцией МГЕР.

Как сообщило ИА «Все новости», во вторник действительно несколько девушек раздавали отксерокопированные памятки о соревнованиях по сбору мусора с символикой «Чистых игр». Куратор акции замруководителя молодогвардейцев Нижнего Тагила Дмитрий Арды пояснил журналисту издания, что это всероссийское мероприятие, а среди участников «Чистых игр» будут разыграны призы.

«Чистые игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов, озабоченных проблемой свалок мусора на природе. По мере роста и развития движения основными целями стали повышение культуры обращения с отходами, пропаганда раздельного сбора и переработки отходов.