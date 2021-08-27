Нижнетагильский торгово-экономический колледж вошёл в топ-100 лучших образовательных учреждений по стандартам WorldSkills Russia

Нижнетагильский торгово-экономический колледж по итогам 2020 года признан одним из лучших образовательных учреждений по стандартам WorldSkills Russia. Об этом объявили в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходит в Уфе.

«Наш колледж участвует в разных компетенциях: это предпринимательство, администрирование отеля и бухгалтерский учёт. В двух последних компетенциях занял первые места в регионе. Мы ожидали такую ситуацию», — рассказали АН «Между строк» в НТТЭК.

В сотню лучших также вошли ещё четыре свердловских колледжа: Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства, Уральский радиотехнический колледж имени А. С. Попова, Уральский политехнический колледж и Екатеринбургский экономико-технологический колледж.

В пресс-службе департамента информационной политики отметили, что в финале национального чемпионата Свердловскую область представляют 44 члена региональной сборной по профессиональному мастерству в 32 компетенциях основной возрастной категории и в 6 компетенциях категории «юниоры».

Всего в Уфе встретились более 1800 финалистов со всей страны, из них более 600 — юниоры. Экспертное сообщество представляют около двух тысяч человек. В чемпионате также участвуют конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества независимых государств.

Соревнования проходят по 105 профессиональным компетенциям, разделённым на 7 блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

Напомним, Свердловская область вступила в движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2012 году. Основная цель соревнований — обеспечить экономику России квалифицированными специалистами. В рамках WorldSkills молодые специалисты соревнуются друг с другом, выполняя задания по своей специальности.