Нижнетагильский театр кукол получил грант Президентского фонда культурных инициатив

Нижнетагильский театр кукол победил в конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Средства пойдут на проведение в городе традиционного, десятого по счёту фестиваля детских театральных коллективов «Золотой ключик» в 2024 году. Размер гранта составил 420 тысяч рублей.

«Мы гордимся, что наш проект вошёл в список победителей этого статусного всероссийского конкурса! Это настоящий подарок к 10-летию нашего “Золотого ключика” и, конечно, к 80-летию театра», — делится директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачёва.

С каждым годом количество заявок для участия в «Золотом ключике» растёт, а гала-концерты собирают аншлаги. Так, в 2023 году в отборочную комиссию конкурса поступило 95 заявок от 89 детских садов, всего в постановках были задействованы 795 юных тагильчан.

Для Нижнетагильского театра кукол это уже вторая победа в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Впервые кукольники вошли в список финалистов в 2022 году, тогда благодаря грантовой поддержке «Золотой ключик» вернулся на сцену после перерыва, связанного с пандемией, и стал подарком театра к 300-летию Нижнего Тагила.