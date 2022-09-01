Нижнетагильский театр кукол открыл новый сезон премьерой сказки об Аладдине

Сегодня, 1 сентября, Нижнетагильский театр кукол открывает новый театральный сезон премьерой «Аладдин и волшебный светильник» (6+). В отличие от множества версий арабской сказки, кукольники взяли за основу оригинальную историю из сборника «Тысяча и одна ночь» (12+). Зрителей ожидают новые герои и сюжетные повороты, обещают в театре.

Поставил спектакль режиссёр из Санкт-Петербурга Алексей Смирнов. По его словам, главными темами спектакля будут не только приключения Аладдина, но и борьба добра со злом.

«Всем известен мультфильм “Аладдин” студии Уолта Диснея, киноверсия спектакля театра кукол Сергея Образцова, перевод сказки от Нины Гернет. Но все они лишь версии одной из сказок, которую рассказала Шахерезада царю Шахрияру. Мы же решили обратиться к оригиналу под названием “Ала Ад-дин и волшебный светильник” из сборника “1001 ночь”. В исходнике сюжет знакомый, но всё-таки другой, не такой упрощённый, с новыми подробностями, деталями, характерами. Хочется предложить зрителю размышления о Судьбе и Предназначении. Всегда ли жизнь зависит от воли человека или всё предопределено? Эти вопросы волновали мир многие века. Возможно, в нашем спектакле зрители найдут на них ответы», — говорит режиссёр Алексей Смирнов.

Сценографией новой постановки занималась художник Елена Белых из Воронежа. По её задумке, арабская сказка наполнена красочными восточными деталями. Дворцы, фонтаны, орнаменты, пышный декор материализуются на сцене в виде реальных элементов, а также с помощью анимации, над которой работал видеограф Дмитрий Пристай.

Все главные герои сказки — крупные планшетные куклы. Несмотря на почти метровый рост, они выглядят изящно: их вытянутые фигуры, тонкие ладони, красивая одежда и сложные головные уборы вдохновлены стилистикой восточных миниатюр XIII–XV веков. Оживляют кукол сразу 12 артистов, что делает спектакль ещё и масштабным и сложным.