Нижнетагильский педагогический колледж № 1 занял первое место на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

На Всероссийском конкурсе «Большая перемена» Нижнетагильский педагогический колледж № 1 стал лучшим в стране среди учреждений среднего профессионального образования (СПО). Четырёх студенток средних и выпускных курсов НТПК № 1 наградили денежными призами: две победительницы получили сертификаты на 1 млн рублей и две — на 200 тысяч рублей. Выигранную сумму девушки смогут потратить на образование и саморазвитие или запуск собственного стартапа.

Как сообщили в Министерстве просвещения РФ, в масштабном конкурсе 300 студентов колледжей заняли призовые места. Из них 150 учащихся выпускных курсов получили по 1 млн рублей, 150 студентов невыпускных курсов — по 200 тысяч рублей. Конкурс «Большая перемена» проходил для учащихся разных возрастных категорий, начиная от 5–7-х классов, заканчивая выпускниками колледжей. В начале ноября завершились соревнования для школьников старших классов, а на прошлой неделе, 17 ноября, состоялось подведение итогов конкурса для студентов СПО.

Наставник и сопровождающая трёх победителей, руководитель клуба «Лампочки» НТПК № 1 Ирина Култышева дважды принимала участие в интеллектуальных съездах. Была на открытии третьего по счёту конкурса «Большая перемена», который был организован в Москве, а также состояла в списке приглашённых наставников фестиваля «Детство», прошедшего 1 июня этого года на ВДНХ. Ирина отмечает, что про всероссийский конкурс она может говорить часами, делясь впечатлениями от поездок.

«Конкурс для тех, кто готов работать долго: он стартует в марте, а финиширует в ноябре. На протяжении всего времени от участников требуется много работы над собой, над проектом, огромные усилия тратятся на взаимодействие с командой. На днях завершился третий сезон конкурса. В самом первом сезоне принимали участие только школьники, во втором допустили студентов СПО. Узнала про конкурс благодаря моей дочери, которая принимала участие в первых интеллектуальных соревнованиях и сумела пройти в финал. Я работаю в системе СПО и поэтому во втором сезоне конкурса пригласила на конкурс своих студентов. Со мной поехали две ученицы, одна из них в прошлом году стала победителем, а вторая — призёром. В этом году я пригласила принять участие и своих коллег. От нашего колледжа было 23 студента и 11 преподавателей», — рассказывает Ирина Култышева.

Первый отборочный этап проходил в дистанционном формате и включал в себя следующие задания: написание эссе, создание визитки, решение кейса, тесты на IQ и эрудицию. На первом этапе можно было набрать максимум 250 баллов. Проходной балл в полуфинал у студентов педколледжа составил 200 баллов. По итогам все 23 студента, кто приняли участие в дистанционном этапе, прошли в полуфинал, который состоялся в августе в Ханты-Мансийске. В полуфинале можно было набрать максимум 320 баллов. В итоге в финал прошли девять студентов НТПК № 1. В России это максимальное количество участников из одного учреждения.

«В финале также предстояло решать кейс. Студенты СПО выпускных курсов могли выиграть 1 млн рублей, студенты невыпускных курсов — 200 тысяч рублей. По итогам две наши студентки стали победителями выпускных курсов и получили по 1 млн рублей, две студентки невыпускных курсов получили по 200 тысяч рублей. Отдельно в этом конкурсе учитывается рейтинг колледжей. Когда называли победителей, НТПК № 1 объявили самым последним. В этот момент все девочки ощутили секундное замешательство, так что даже не сразу осознали победу», — вспоминает куратор.

Ирина Култышева рассказала, что на церемонии закрытия, состоявшейся в Нижнем Новгороде, НТПК № 1 наградили знаменем «Большой перемены», которое навсегда будет украшать стены колледжа.

«Интеллектуальные соревнования развивают детей, повышают креативность, прививают патриотизм. Это очень разносторонний конкурс. Есть дети, которые не победили, они, может быть, сейчас винят себя и сожалеют. Но я очень хочу, чтобы участники посмотрели на ситуацию с другой стороны и осознали, что они приобрели большее: опыт, общение, эмоции, мысли, впечатления. Они пообщались с единомышленниками по всей стране, прокачали навыки, смогли побеседовать не только со сверстниками, но и с наставниками, с министрами культуры и просвещения. Это достойно похвалы. Такой опыт нужно ценить. Эти дети обязательно добьются высоких результатов», — говорит Ирина Култышева.

Во время финала конкурса школьники отдыхали в лагере «Артек», а студенты СПО неделю были в Нижнем Новгороде.

«Сейчас завершается другой конкурс, где студенты могут пройти отбор и стать вожатыми в лучших лагерях страны, таких как “Артек”, “Орлёнок”, “Океан”. Кроме того, в других соревнованиях системы могут принимать участие педагоги-наставники. Я дважды участвовала и дважды выигрывала. Была на открытии третьего сезона в Москве, а также на фестивале детства и юности “Большая перемена”, состоявшемся 1 июня на ВДНХ, куда приглашали многих наставников, студентов и учеников. В “Большой перемене” нет проигравших, ведь это не просто интеллектуальные соревнования. Это целая система конкурсов!» — резюмирует куратор Ирина Култышева.

На торжественной церемонии закрытия, состоявшейся в Нижнем Новгороде, наградили пять региональных команд среди студентов СПО и их координаторов, а также 20 колледжей страны. В число победителей вошли команды из Москвы, Пермского края, Брянской, Курской и Кировской областей.

«У нас реализуется очень много проектов, направленных на развитие системы СПО: создаются новые производственные мастерские, запущен замечательный проект “Профессионалитет”, который предназначен для того, чтобы вы могли, обучаясь в колледже, вникать в рабочее дело и потом найти работу, трудоустроиться там, где бы вам хотелось. Совместными усилиями мы сделаем так, чтобы система СПО развивалась и дальше и чтобы, получая новые знания, вы могли реализовать себя на благо нашей страны», — прокомментировал первый замминистра просвещения Александр Бугаев.