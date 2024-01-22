Нижнетагильский музей изобразительных искусств выиграл грант фонда Потанина в размере 2,5 млн рублей на новый проект по творчеству Павла Голубятникова

Нижнетагильский музей изобразительных искусств выиграл грант в размере 2 446 669 рублей в юбилейном конкурсе от благотворительного фонда Владимира Потанина. В этом году 10 января фонду исполнилось 25 лет, в честь этого события были выбраны 50 организаций, чьи проекты были поддержаны фондом ранее.

Музей представил свой предыдущий проект 2013 года «Исконный свет Салафиила. Светоживопись Павла Голубятникова», куратором которого была заместитель директора НТМИИ по науке Елена Ильина. Средства нового гранта пойдут на дальнейшее развитие этого проекта.

«В коллекции Нижнетагильского музея хранится единственное полное в России собрание произведений ученика Кузьмы Петрова-Водкина художника Павла Голубятникова. Среди них эскиз его картины для перевода в светоживопись, которую художник не успел осуществить из-за начавшейся войны. Картина “Архангел Салафиил — молящий за людей”, по задумкам Голубятникова, могла вырасти в новое искусство — искусство цвета. Он говорил, что “через призмы и отражение определённого цвета луч даст возможность создать это искусство”», — комментируют в музее.

По словам нового руководителя проекта замдиректора музея Надежды Гундыревой, планируется проведение фестиваля, создание новой экспозиции произведений Павла Голубятникова, издание книг о работах художника, а также совместные проекты с музеями Челябинской области и Пермского края.