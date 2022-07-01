Нижнетагильский музей искусств занял третье место в конкурсе фильмов Русского музея о Петре I

Нижнетагильский музей изобразительных искусств занял третье место в номинации «Лучший ресурс для дошкольного возраста» конкурса фильмов «Пётр I и его эпоха в русском искусстве» (0+) Русского музея. Конкурс проводился среди посетителей и сотрудников виртуальных филиалов Русского музея и был посвящён 350-летию со дня рождения Петра Великого.

Сотрудники Нижнетагильского музея искусств представили коллективную работу в виде мультимедийного фильма с вставками из художественных фильмов о Петре I и работ из коллекции музея, связанных с эпохой императора. Увидеть фильм можно будет 7 июля в 14:00 в главном здании Нижнетагильского музея искусств на Уральской, 7.

Отметим, что в 2022 году отмечается 350 лет со дня рождения императора Петра Великого. Именно в преддверии памятной даты Русский музей организовал конкурс мультимедийных ресурсов.

Также напомним, что в июне в сквере музея искусств высадили саженец исторического дуба императора Петра I. Молодое растение сотрудники музея бережно привезли из Санкт-Петербурга. Саженец был выращен из жёлудя исторического дуба, который посадил Пётр I, когда приехал осваивать Петербург. Акцию «Дубрава императора Петра Великого» Государственный Русский музей проводит с 2019 года.