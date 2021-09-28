Нижнетагильский музей искусств приглашает тагильчан на свой 77-й день рождения

В этот четверг, 30 сентября, Нижнетагильский музей изобразительных искусств приглашает тагильчан и гостей города на свой 77-й день рождения.

В праздничный вечер в музее представят проект «Цвет века» о художниках разных десятилетий, который снимала телекомпания «Телекон». Из запасников музея достанут подлинные работы советских художников Бориса Эндера, Татьяны Насиповой, Элия Белютина, Павла Голубятникова и Виктора Попкова.

«Эти картины очень редко выставляются, поэтому не упустите шанс их увидеть, узнать их истории и послушать музыку ХХ века в исполнении музыкантов Нижнетагильской филармонии», — говорят в музее.

По словам сотрудников музея, этот день рождения станет исключительным, потому что обычно праздничные мероприятия проводятся только в юбилейные даты. Помимо презентации картин, в стенах музея покажут инсталляцию «Пузыри священного восторга» и танцевальный перформанс фонда MomArtFoundation.

Напомним, инсталляция «Пузыри священного восторга» впервые была показана в музее в рамках выставки Энди Уорхола. Её создал художник и учредитель Chun-Chun Gallery Александр Макеев. В день рождения музея её воссоздадут снова.