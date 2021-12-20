Нижнетагильский фонд «Живи, малыш» подготовил видеоурок по созданию новогодней открытки. Все желающие смогут его купить и помочь больным детям

Нижнетагильский фонд «Живи, малыш» в преддверии Нового года записал мастер-класс по созданию праздничной открытки. Купить видеоурок смогут все желающие, а собранные средства пойдут на лечение тяжелобольных детей. Сотрудники фонда считают, что таким способом родители смогут научить своих детей милосердию и эмпатии.

Подготовить видеоурок фонду помогла владелица творческого пространства «Твой день» Ольга Пилипенко. Нарядившись в костюм феи Фиалки, Ольга даёт подробную инструкцию, как сделать новогоднюю открытку. По её словам, на создание поделки уйдёт около 30 минут. В результате дети получат красивую открытку с изображением пингвина.

«Мастер-класс очень простой, для него нужны лишь краски, кисти и бумага, которые есть в каждом доме. Он подойдёт для детей от 3 лет, но это не значит, что он не подойдёт для более старших деток. Подростки также могут создать мини-открытки», — рассказывает Ольга Пилипенко.

Сотрудники фонда уверены, что новогодняя открытка, сделанная своими руками, станет приятным подарком к Новому году. А ещё даст повод родителям поговорить с детьми о том, почему важно помогать другим людям.

«За созданием открытки стоит нечто более важное и глобальное — это помощь тяжелобольным детям. А в предновогоднюю пору всем немного хочется стать волшебниками. И самое главное, что мастер-класс рассчитан на детей и призван научить их эмпатии и милосердию. С самого раннего возраста малышам необходимо объяснять, как важно помогать тем, кто находится в сложной жизненной ситуации. Рассказать, что бывают дети, которые отличаются от других. И всех нужно принимать такими, какие они есть. И обязательно им помогать», — рассказала координатор социальных проектов фонда «Живи, малыш» Ольга Попова.

Чтобы получить запись мастер-класса, нужно сделать пожертвование фонду в размере от 350 рублей. Его можно оформить через сайт фонда или отправив СМС на номер 3443 с текстом «Спаси 350» (МТС, Мегафон, Билайн). После нужно отправить чек или скриншот СМС-сообщения о сделанном пожертвовании в личные сообщения фонда «Живи, малыш» или на почту osp3@yandex.ru. Видеоурок фонд вышлет ответным письмом.