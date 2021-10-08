Нижнетагильский драматический театр представил новогоднюю сказку для взрослых 

Нижнетагильский драматический театр представил вторую премьеру 76-го творческого сезона — комедию «Дуры мы, дуры» (18+) по сценарию драматурга Дамира Салимзянова из Глазова. Из рассказов земляков он написал лирическую комедию о счастье, а режиссёр постановки Игорь Булыгин придумал, как эти истории воплотить на сцене театра.

События спектакля разворачиваются под Новый год. По сюжету спектакля три подруги — Татьяна, Лариса и Наиля — в новогоднюю ночь остались без своих мужчин и в этот момент с героинями начинают происходить интересные события.

«Эта история позволит зрителям посмотреть на себя со стороны, понять, что все мы, в сущности, такие же “дуры”. И конечно, нам всем нужна сказка. Мы говорим о том, что мир разделён на мужское и женское. Но, знаете, мы ничего в этом не понимаем! Из поколения в поколение — не понимаем. Для меня этот спектакль, прежде всего, о женщине. О Женщине как о Вселенной. Там есть и чёрные дыры, и прекрасные созвездия, и Млечный путь, похожий на туман», — приводят в театре слова режиссёра Игоря Булыгина.

В день премьеры спектакля постоянные зрители и друзья театра из Екатеринбурга Анна Любимова и Максим Дудкин приехали в Нижний Тагил, чтобы здесь пожениться. Свадебный вечер они провели в театре, на премьере, получив поздравления сотен зрителей.