Нижнетагильский цирк продлевает новогодние праздники представлением «Эпохи» 

Каникулы закончились, а сказка продолжается. В праздничные дни в Нижнетагильском цирке прошло новогоднее шоу «Эпохи» (0+). Зрители вместе с главными героями — Дедом Морозом и Бабой-ягой — отправились в путешествие по историческим эпохам, увидели захватывающие выступления акробатов, воздушных гимнастов, танцоров, а также единственный в мире номер с бобрами. Два заключительных представления пройдут 14 и 15 января.

Новая программа наполнена яркими спецэффектами, новогодними декорациями, сложнейшими трюками акробатов и гимнастов, различными номерами с животными. На протяжении представления зритель узнаёт интересные факты о праздновании Нового года в разные исторические времена. Сверкающая огромная ёлка на манеже цирка, подарки, тематические новогодние фотозоны и многое другое.

Всегда считалось, что бобры не поддаются дрессировке, но Виктор Сильченко и его помощница, супруга Татьяна, научили их лазать по лестнице и прыгать через небольшие препятствия. Муж и жена Сильченко дважды внесены в «Книгу рекордов Гиннесса» как единственные в мире дрессировщики нутрий и речных бобров, они являются обладателями диплома и золотой звезды «Книги рекордов России», авторами ряда научных открытий и книги о бобрах.

«Первый раз в вашем цирке я был около 35 лет назад. Потом мы приехали в 2012 году, и как раз сюда приезжала комиссия из “Книги рекордов России”: мы регистрировали номер с бобрами как единственный в мире. Последний раз приезжал четыре года назад. Зритель в таких городах более доброжелательный, чем в столичных. В Нижнем Тагиле публика принимает очень хорошо, мы стараемся делать текст, который будет интересен не только детям, но и взрослым», — рассказывает Виктор Сильченко.

При подготовке номера с бобрами дрессировщики подстраивались под их природные навыки и желания, ведь заставить животное что-то делать невозможно. Тагильчане были удивлены, когда увидели на манеже семь замечательных бобров и нутрию, которые исполнили удивительные трюки, один из которых — полёт бобра под куполом цирка.

«Бобр Шипа попал в капкан, которым ему перебило часть хвоста. Мы его выкупили у охотников, он больше года не подпускал никого к себе, был агрессивным и боялся людей. Нам понадобилось время, чтобы убедить его в том, что мы не желаем ему зла. Сейчас он ручной, с удовольствием исполняет трюки. Бобрёнка Фросю вымыло течением из хатки в недельном возрасте, если бы его не нашли местные жители и не принесли в цирк, к утру он бы погиб. На протяжении двух месяцев мы его выкармливали из соски. Сейчас у нас рождаются бобрята — это показатель того, что животному хорошо и комфортно», — отмечает дрессировщик.

«Представление шикарное для любого возраста. Нам очень понравилось всё: и животные, и артисты. Очень красивые костюмы и декорации. Здорово, что можно сделать фотографии в тематической фотозоне. Обязательно придём ещё», — поделилась впечатлениями Дарья.

«Мы приехали из Анапы, чтобы посетить представление Нижнетагильского цирка. Раньше мы жили в Нижнем Тагиле, а сейчас перебрались в Краснодарский край. Сейчас в нашей семье традиция — каждый Новый год приезжать сюда и посещать цирк. Здесь действительно очень праздничная атмосфера. Ребятам, которые выступают, большая благодарность от нас. Моей дочке понравились воздушные гимнасты, у нас с ней в некоторых моментах даже замирало сердце. Сыну понравились бобры, утята и котёнок с крысой», — рассказала Екатерина, которая пришла на представление с дочкой Марией и сыном Фёдором.

«Мне понравились акробаты, которые исполняли различные трюки в воздухе, особенно удивил акробат на ходулях, который взлетел почти под самый купол, проделал в воздухе сальто и приземлился на ходули. Детям понравилась Баба-яга и лошадка», — говорит Наталья.

«Пришли на представление всей семьёй. Мы впервые в Нижнетагильском цирке, приехали из Новоуральска. В большом восторге от увиденного, всё было на высшем уровне. Очень понравились акробаты, воздушные гимнасты, Баба-яга бесподобна. Детям понравились бобры, нутрия, кот и крыса», — поделилась впечатлениями Мария.

Продлите новогодние каникулы вместе с Нижнетагильским цирком. Приобрести билеты на новую цирковую программу «Эпохи» (0+) можно в кассах или на сайте.