Нижнетагильский центр «Мой бизнес» совместно с УрФУ готовят к запуску вузовскую программу бакалавриата по экономике  

В минувшую пятницу, 17 января, в центре «Мой бизнес» прошла стратегическая сессия, посвящённая разработке нового образовательного продукта. Нижнетагильский технологический институт НТИ (филиал) УрФУ совместно с центром «Мой бизнес» готовят к запуску практико ориентированную программу высшего образования (бакалавриата), направленную на подготовку студентов в области экономики и менеджмента с акцентом на использование искусственного интеллекта. В мероприятии приняли участие эксперты, преподаватели, представители малого, среднего и крупного бизнеса.

«В конце прошлого года мы с нашими друзьями из Нижнетагильского технологического института задумались о перезапуске образовательной программы “Экономика и управление”. Нам кажется, что у учебного заведения и центра “Мой бизнес” вместе много возможностей и компетенций для того, чтобы запустить её в новом формате. Мы со своей стороны видим, что малому и среднему бизнесу порой не хватает хороших и прокачанных руководителей с расширенными компетенциями в областях экономики, управления и продвижения. Поэтому мы рассматриваем эти сферы как точки входа для специалистов нашей новой совместной программы. На этой встрече мы хотим поработать над образом специалиста-выпускника программы, а также над образом самой программы», — сказал директор центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев.

Цель обучения — подготовить мультиспециалиста для работы в различных сферах бизнеса, способного эффективно управлять проектами различного масштаба и решать широкий спектр задач.

«Это действительно наша совместная инициатива. Мы понимаем, что та программа, которая у нас есть, сегодня уже себя изжила, и необходимы перемены. Соответственно, нам бы хотелось совместно с вами сформировать новую программу, которая будет интересна для молодёжи, востребована на предприятиях и в бизнесе. Понятно, что мы не будем готовить специалистов в области искусственного интеллекта, но можно обучать владению инструментами и их применению, например, в системах управления, которые могут быть полезны руководителям и предприятиям. То есть научить их эффективно использовать элементы искусственного интеллекта. В общем, идей достаточно много, я благодарен, что мы собрались», — говорит директор НТИ (филиала) УрФУ Владислав Потанин.

Участники встречи решили, что помимо того, что программа должна быть востребованной у молодёжи и предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, она также должна стать конкурентоспособной и обладать современными инструментами. После обучения выпускник должен быть первоклассным специалистом, который умеет пользоваться разными продуктами, управлять проектами, ориентироваться на учредителя, а также собирать и консолидировать данные.

«Приятно и очень актуально видеть симбиоз малого, среднего и крупного бизнеса Нижнего Тагила. Я думаю, что нас всех объединяет единая потребность в полезном, грамотном и самостоятельном персонале. Я очень надеюсь, что наша сегодняшняя сессия даст определённый результат, а впоследствии станет продуктом нашего совместного мероприятия. Если анализировать специалиста, наверное, на первое место я всё-таки поставлю экспертизу, не важно в какой области, то есть это грамотный специалист, понимающий, зачем он учился и чему научился. Также это самоорганизованный и эмоционально зрелый специалист, готовый решать амбициозные задачи», — считает заместитель директора службы управления персоналом компании «Металлинвест» Ольга Дорошенко.