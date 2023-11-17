Нижнетагильские спасатели провели тренировку на ГЛК «Гора Белая» (ВИДЕО)

Спасатели Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила отработали действия при аварийной остановке кресельного подъёмника на ГЛК «Гора Белая». Учения прошли 16 ноября совместно с сотрудниками горнолыжного комплекса, которые отвечают за безопасность.

По легенде несколько туристов оказались в кабине на остановившейся канатной дороге. До места аварии спасатели добирались на квадроциклах, затем поднимались наверх по опорам и спускались до кабин. При помощи альпинистского снаряжения они доставили туристов на землю, после чего увезли в тёплое место. Во время тренировки все «пострадавшие» были благополучно спасены.

При аварии на канатной дороге могут застрять более 300 человек, но на случай несерьёзных ситуаций на горнолыжным курорте есть аварийный дизельный привод для подъёмника, рассказал начальник отдела канатных дорог комплекса Олег Арбузов.

«Учения прошли отлично, уложились в 30 минут, за это время спасли 20 человек. На отлично оцениваю действия и своих сотрудников, и работников горнолыжного комплекса “Гора Белая”», — рассказал телекомпании «Телекон» начальник поисково-спасательной службы Андрей Вилисов.

Горнолыжный сезон на горе стартует в начале декабре. Каждый год перед его началом проводят подобные учения. Также во время тренировки спасатели отработали действия при аварии в котельной горнолыжного комплекса.