​​​​​​​«Нижнетагильские археологи раскопали советскую технологическую линию, выпускавшую пирожки по 5 копеек». Необычная «находка» на «Тагилхлебе» стала инфоповодом для сатирического издания «Панорама»

Информационное агентство «Панорама», известное своими фейковыми «новостями», накануне разместило на своём сайте заметку о необычной находке на хлебозаводе Нижнего Тагила. Как пишет издание, сотрудники кафедры археологии несуществующего Нижнетагильского государственного университета в ходе раскопок на складе предприятия обнаружили хорошо сохранившийся артефакт советских времён. Специалисты опознали в нём машину для производства культовых советских пирожков с повидлом за 5 копеек.

«Найденное оборудование представляет собой полностью комплектную технологическую линию, которая сворачивает тесто в бесконечную трубку, наполняет её повидлом, нарезает на отдельные пирожки и отправляет в конвейерную печь. Запустить эту машину вполне реально, но мы сомневаемся, что ещё живы специалисты, знающие её устройство», — говорится в «новости».

Авторы заметки добавили, что единственным специалистом, помнящим секреты производства пирожков, оказался 96-летний Иван Николаев, живущий ныне в Харьковской области Украины. Археологи собрали деньги, чтобы привезти его в Нижний Тагил, однако из-за коронавирусных ограничений технолог не может выехать из страны.

«Руководство “Тагилхлеба” пообещало взять на себя повышенные социалистические обязательства по производству пирожков, если машину удастся запустить до 7 ноября», — пишет издание.

Отметим, что Нижний Тагил не раз становился объектом для фельетонов «Панорамы». Вот примеры заголовков: «В Нижнем Тагиле задержали агента спецслужб Украины, который собирал секретные данные о технологии производства шпингалетов», «Нижнетагильский ЗАГС отказал в регистрации гей-брака, ссылаясь на ещё не принятые поправки в Конституции», «“Уралвагонзавод” уберёт установленную по ошибке танковую башню с машин скорой помощи», «Жителям экологически загрязнённых городов России выдадут противогазы».

Информационное агентство «Панорама» — российский сайт сатирических «новостей», функционирующий с 2017 года, который часто цитируют авторитетные и официальные СМИ, а также некоторые политики. Два сооснователя агентства не раскрывают своих имён, однако известно, что помимо них «новости» (в авторской терминологии — фельетоны) пишут несколько внештатных авторов.