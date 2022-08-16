Нижнетагильская транспортная прокуратура потребовала от РЖД убрать несанкционированную свалку бытовых отходов 

После вмешательства Нижнетагильской транспортной прокуратуры филиал ОАО «РЖД» устранил свалку бытовых отходов вблизи станции Таватуй. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что в полосе отвода железной дороги вблизи станции Таватуй располагалась несанкционированная свалка бытовых отходов. Начальнику Нижнетагильской дистанции пути — филиала ОАО «РЖД» было вынесено представление об устранении нарушений. Сразу после обращения прокурора свалку отходов ликвидировали.