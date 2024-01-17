Нижнетагильская организация «Шаг вперёд» получила грант от президентского фонда государственной поддержки 

В Нижнем Тагиле некоммерческая организация «Шаг вперёд» выиграла конкурс в категории «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» в Фонде грантов президента Российской Федерации.

Организация занимается реализацией социально значимых проектов, направленных на развитие инклюзивного общества. Сотрудники представили обновлённый спортивный проект «Инклюзивный фестиваль уличного спорта “Цени то, что есть!”» конкурсному жюри и победили, получив грант в размере более 4 млн рублей.

Уникальность проекта заключается в переводе лиц с ограниченными возможностями из зрителей в активных участников соревнований. Популяризировать спорт будут путём добавления адаптированных дисциплин, в которых шансы на победу участников равны. Например, зрячим завяжут глаза и они сыграют в «слепой футбол» с незрячими.

Директор организации «Шаг вперёд» Александр Коченков рассказал, что идея проекта основана на программе фестиваля уличного спорта. Команда провела исследование своей целевой аудитории и пришла к выводу, что именно нужно изменить в новой программе.

«Раньше мы проводили фестиваль с обычными участниками. Потом начали привлекать лиц с ограниченными возможностями здоровья и смотреть, почему их так мало. Проведя пять таких фестивалей, мы стали добавлять разные дисциплины и обнаружили прирост участников среди лиц с ограниченными возможностями. Сделали вывод, что существует мало спортивных дисциплин на нашем фестивале, где все участники будут состязаться на равных. Так и родилась идея, что нужно вводить адаптированные спортивные мероприятия, чтобы обычные люди и люди с ограниченными возможностями здоровья участвовали на равных. Благодаря Фонду президентских грантов мы введём такие дисциплины, как футбол вслепую и настольный теннис с завязанными глазами. Главное — сначала все участники пройдут обучение, весь спортинвентарь будет удобен для игроков», — рассказывает Александр.

В 2024 году в составе инклюзивного фестиваля уличного спорта «Цени то, что есть!» (6+) запланировано уже 17 спортивных дисциплин. Проект будет реализовываться в течение 8 месяцев, до 15 сентября этого года. В течение этого времени «Шаг вперёд» будет работать с людьми с ограниченными возможностями и популяризировать адаптивный спорт.

«С помощью этого проекта мы хотим обратить внимание обычных людей на лиц с ограниченными возможностями здоровья. Показать, что простые действия могут даваться очень сложно», — комментирует Александр.

Также организаторы планируют сотрудничать с пансионатом для инвалидов и престарелых и Обществом инвалидов.