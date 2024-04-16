Нижнетагильская компания «РаСвет» построит в городе новое производство, объём инвестиций в проект — 350 млн рублей

В Нижнем Тагиле на территории индустриального парка «Восточный» компания «РаСвет» запустит предприятие по механической обработке металла и выпуску метизной продукции и калиброванного круга. Объём инвестиций в проект оценивается в 350 млн рублей. Компания подписала соглашение о сопровождении этого проекта с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области.

«Компания “РаСвет” пять лет производит метизы, калиброванный металлопрокат и выполняет заказы по механической обработке деталей для уральских заводов, выпуская до 600 тонн продукции в месяц. В настоящее время работы ведутся на арендованных площадях, которых уже не хватает для выполнения всех потенциальных заказов. Компания инвестирует порядка 350 млн рублей в создание собственной производственной площадки, что позволит втрое увеличить мощности предприятия, а также запустить производство высокотехнологичного оборудования», — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Построить новый завод планируют к концу 2025 года, его площадь составит 6 тысяч кв. метров, здесь будет создано 150 новых рабочих мест. По словам директора по развитию компании Александра Семенюты, в «РаСвете» искали способы повысить производительность и снизить себестоимость продукции. Планировали работать с аудиторской компанией, которая должна была определить слабые места. В Агентство по привлечению инвестиций обратились за консультацией о мерах поддержки.

«Там нам предоставили информацию, в том числе о нацпроекте по привлечению инвестиций, помогли зайти в него. Это оказалось более эффективным инструментом», — отметил Александр Семенюта.