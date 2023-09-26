Нижнетагильская филармония устроит концерт в трамвае

В преддверии Международного дня музыки, который отмечается 1 октября, Нижнетагильская филармония решила порадовать жителей и гостей города концертом в трамвае.

Необычную площадку выбрали потому, что на большой гала-концерт в филармонии с участием оркестров «Тагильские гармоники», «Тагил-бэнд» и «Демидов-камерата» билеты уже давно раскуплены и филармония не может вместить всех желающих приобщиться к музыке в связи с праздником.

Попасть на концерт в трамвае смогут не только меломаны, но и случайные пассажиры маршрута № 3. Концерт продлится в течение всего круга, который совершает «тройка», заезжая в район Выи, Красного Камня и возвращаясь в центр города.

«В пятницу, 29 сентября, утром в 09:18 от депо станции “Кушва” начнёт своё движение необычный вагон третьего маршрута. Примерно в 09:33 “тройка” окажется на остановке “Проспект Ленина”, в 09:43 — на остановке “Музей”. В это время в трамвае будут играть артисты оркестра “Тагильские гармоники”, а номера будет объявлять ведущая Мария Таценко. Живая музыка будет совсем близко!» — рассказали в филармонии.

В МУП «Тагильский трамвай» поддержали идею необычного филармонического концерта, билеты на него будут стоить так же, как обычный проезд.