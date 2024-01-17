Нижнетагильская филармония представит одну из самых ярких программ сезона, где юные музыканты выступят в сопровождении оркестра 

Традиционно в конце января Нижнетагильская филармония представляет публике необычный концерт. В нём солирует множество инструментов и звучит музыка самых разных стилей, жанров и эпох. А объединяет всю программу особенное волнение и эмоциональная заряженность, которые обязательно присутствуют в атмосфере зала, если на сцену выходят дети.

«Большая сцена для юных музыкантов» — традиционный концертно-образовательный проект Нижнетагильской филармонии, который проходит седьмой год подряд. Одарённые юные музыканты, учащиеся музыкальных школ и студенты колледжа искусств, выступают в роли солистов с филармоническим оркестром. Концерт состоится 28 января в Большом зале филармонии.

«Выступить в роли солиста с большим оркестром, перед полным залом слушателей, не только родственников, но и обычных слушателей филармонии — это уникальный опыт для тех, кто серьёзно мотивирован на занятия музыкой и планирует связать свою дальнейшую профессиональную жизнь с ней. Цель проекта “Большая сцена для юных музыкантов” — поддержать юные дарования Свердловской области, предоставив им возможность выступить на сцене филармонии в качестве солистов с оркестром, а в будущем — в качестве артистов основного творческого состава. Такие примеры у нас уже есть», — рассказали в концертной организации.

В декабре закончился отбор участников новой «Большой сцены для юных музыкантов». В январе начинаются совместные репетиции ребят с оркестром. В нынешнем сезоне это «Тагильские гармоники», коллектив с 30-летней историей.

«Концерт 28 января будет очень разноплановый. Наличие разных инструментов — это само по себе интересно. Будет и народное, и классическое, и где-то эстрадное направление. Дети все разных возрастов. Маленькие, постарше, студенты. Мальчики и девочки. Трио, дуэт, один с оркестром — всё это очень интересно в плане эмоционального наполнения концерта», — рассказывает о готовящейся программе директор оркестра «Тагильские гармоники» Александр Долматов.

В программе концерта заявлены 20 номеров и 21 участник-солист из Нижнего Тагила и Свердловской области. Публика услышит произведения для солирующих скрипок, аккордеонов, домры, фортепиано, саксофона, балалайки, флейты, ксилофона, трубы в сопровождении оркестра. Также прозвучат вокальные номера. Будет представлено творчество авторов эпохи барокко, классические произведения, песни и романсы, оркестровые обработки и стилизации музыки разных народов, виртуозные произведения в эстрадном духе.