Нижнетагильская филармония открывает кассы с понедельника

С 7 сентября Нижнетагильская филармония возобновляет работу кассы, а 16 сентября состоится первый концерт этой осени. Открытие сезона намечено на 1 октября.

Нижнетагильская филармония откроет свои двери для слушателей 16 сентября концертом «Музыка мира». Планируется, что в сентябре пройдут те концертные программы, которые были отменены из-за пандемии коронавируса. Органный концерт «Голос небес» переносится на октябрь, а приезд пианиста Петра Лаула с программой, посвящённой 250-летию Бетховена, планируется в декабре. Официальный старт 26-го творческого сезона намечен на 1 октября, в Международный день музыки. В этот день состоится традиционный гала-концерт «Филармонический фейверк».

По указу губернатора Свердловской области разрешена только 50-процентная заполняемость концертного зала, также будет проводиться регулярная очистка воздуха помещения, а гостям филармонии на входе будут измерять температуру. Посетителей просят соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

«Мы рассчитываем на понимание любителей музыки. Некоторые неудобства незначительны перед возможностью встречи с живой музыкой. Мы же постараемся сделать встречи с музыкой не только безопаснее, но и, насколько это возможно, удобнее. Поскольку ограничения по рассадке слушателей "уменьшают" зал вдвое, филармония будет повторно проводить концертные программы повышенного спроса», — сообщает Нижнетагильская филармония.

Приобрести билеты в кассах филармонии можно уже с понедельника. Зрители, которые не вернули билеты на перенесённые выступления, смогут получить скидку 20% на любую концертную программу до конца этого года. Также слушатели, купившие билеты на программу Лоренцо Гьельми, «Салют Победы» и «И поёт в землянке гармонь…» вправе посетить другой концерт или вернуть деньги.