Нижнетагильская епархия приглашает тагильчан на дискуссию о Петре I и его реформах 

Пленарная дискуссия (16+), посвящённая Петру I и его преобразованиям, состоится 8 декабря в 14:00 в прямом эфире на YouTube-канале телеканала «Телекон». Онлайн-встречу проводит Нижнетагильская епархия и администрация города в рамках VIII Знаменских епархиальных чтений.

Международные Рождественские образовательные чтения — это церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. В этом году мероприятие посвящено императору Петру I. Именно при нём был заложен принцип светскости государства и начат процесс секуляризации (процесс снижения роли религии в жизни общества).

«Знаменские чтения проходят на протяжении месяца, в это время проводится много конкурсов, лекций, конференций. Но самое знаменательное событие — это пленарная дискуссия, куда приглашаются эксперты в определённой теме», — рассказали в отделе религиозного образования и катехизации Нижнетагильской епархии.

Основной доклад представит Егор Холмогоров, публицист, историк, ведущий авторских программ на телеканалах Russia Today и «Царьград». Он расскажет о времени Петра I, в частности о процессах секуляризации.

Также на обсуждение пригласили священника, духовника Православной гимназии в честь святого благоверного великого князя Александра Невского Алексея Бессона; кандидата физико-математических наук, методиста высшей категории ГДДЮТ Сергея Потоскуева; кандидата педагогических наук, доцента кафедры теории и методики воспитания культуры творчества Уральского государственного педагогического университета Екатеринбурга Елену Бородину.

К участию приглашаются духовенство, церковные и приходские специалисты, учителя основы религиозных культур, истории, обществознания, МХК, родители и все желающие.

Для участия в чтениях нужно зарегистрироваться на сайте знаменские.рф. 8 декабря в 14:00 начнётся трансляция. Все зарегистрированные участники получат сертификат о прохождении чтений.