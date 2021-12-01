Нижнему Тагилу выделят больше 7 млрд рублей на программу «Чистый воздух»   

План по снижению выбросов в рамках федерального проекта «Чистый воздух» для Нижнего Тагила утвердила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. К 2024 году объём выбросов в атмосферу должен снизиться на 25,59 тысячи тонн, сообщает «Правда УрФО». Из федерального бюджета на эти цели будет направлено 3,35 млрд рублей.

Согласно комплексному плану, требуемый объём финансирования — 7,21 млрд рублей. К 2024 году совокупный объём выбросов составит 88,8% от взятого в качестве базового значения уровня выбросов в 2017 году (228,4 тысячи тонн). При этом значительное снижение выбросов произойдёт именно в последние два года программы. Так, в 2023 году объём совокупных выбросов будет всё ещё составлять 99,58% от базового уровня.

Абрамченко поручила губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и профильным министерствам провести актуализацию плана. Предполагается, что средства должны быть распределены между двумя направлениями: порядка 3,3 млрд направят на электротранспорт и сети газораспределения, более 3,8 млрд рублей пойдут на перевооружение ЕВРАЗ НТМК.