Нижнему Тагилу выделят 2,3 млрд рублей на снижение выбросов  

К 2024 году объём выбросов в Нижнем Тагиле будет снижен на 18,5%, на реализацию проекта будет выделено 2,35 миллиарда рублей. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщили на заседании областного правительства в Екатеринбурге. Также в рамках проекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле в 2020 году будет установлена автоматическая станция контроля за состоянием атмосферного воздуха, которая поможет контролировать количество выбросов в атмосферу.

Как сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, с 1988 года системное взаимодействие областных и местных властей с промышленниками позволило более чем в пять раз снизить объём вредных выбросов.

«Комплексная работа в этом направлении позволила области за последние несколько лет добиться ощутимых успехов. Так, по сравнению с 2014 годом выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников сократились на 16%, также на 16% уменьшен сброс загрязнённых сточных вод. Это уже позитивно отразилось на качестве жизни людей, на демографических показателях. В частности, за пять лет нам удалось увеличить среднюю продолжительность жизни — сейчас она превышает 71 год. Мы намерены к 2024 году выйти на показатель в 78 лет», — сказал губернатор Евгений Куйвашев.

Меры по охране окружающей среды нашли отражение в национальных проектах и их региональных компонентах. Это в полной мере соответствует запросу людей на новое качество жизни, на чистый воздух, почву, качественную питьевую воду, благоустроенную, комфортную окружающую среду.

Особое внимание необходимо уделить экологической реабилитации водохранилищ и очистке источников питьевой воды, строительству и модернизации объектов системы водоснабжения, заявил Евгений Куйвашев. Самые проблемные точки в Свердловской области — Черноисточинское водохранилище в Нижнем Тагиле, русло реки Бобровки в Артёмовском городском округе. Также ряд крупных проектов по развитию инфраструктуры необходимо реализовать в Каменске-Уральском, Кировграде, Кушве и Верхней Туре.

Министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов на заседании правительства представил доклад о состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 году. Сейчас на территории Среднего Урала для комплексной оценки состояния атмосферного воздуха создана и работает сеть станций контроля. В 13 свердловских городах, в которых расположены крупнейшие промышленные предприятия, — в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Серове и других — постоянно ведутся замеры. В 2018 году таким образом было выполнено почти 1,2 миллиона различных измерений. Случаев экстремально высокого загрязнения воздуха, по данным наблюдений на станциях, в прошлом году не зафиксировано.

Алексей Кузнецов доложил о реализации в регионе проектов в сфере охраны окружающей среды, среди которых «Сохранение биологического разнообразия», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода» и «Чистая страна», в рамках которого ведётся, в частности, ликвидация несанкционированных свалок. К концу 2024 года в Свердловской области планируется ликвидация девяти объектов несанкционированного размещения отходов.