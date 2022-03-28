«Нива» за 1,5 млн и Duster за 2,5 млн рублей. Дилеры Нижнего Тагила удивили фантастическими ценниками на новые автомобили 

В последние несколько недель из-за западных санкций против России цены на многие товары и услуги выросли в разы. Не стал исключением и рынок новых автомобилей. Часть автоконцернов уже заявили об уходе из России и приостановке работы своих заводов на её территории. Журналист АН «Между строк» Максим Сорокин посетил несколько дилерских центров Нижнего Тагила, чтобы выяснить, как они работают в изменившихся условиях и, главное, какие автомобили есть в наличии и сколько они теперь стоят.

Первая остановка журналиста — «Асмото Тагил», единственный официальный дилер Lada в Нижнем Тагиле и на севере Свердловской области. Сегодня цены на популярные отечественные легковушки значительно отличаются от тех, что были ещё месяц назад. Так, Lada Granta седан с установленным допоборудованием в комплектации Comfort обойдётся в 1 миллион 600 тысяч рублей. Похожая ситуация и с другими моделями бренда: Vesta седан и Niva Travel продаются в автосалоне за 1,5 миллиона рублей, Vesta Sport — за 1,9 миллиона.

«В нашем автосалоне имеется весь современный модельный ряд Lada, мы работаем в штатном режиме. Небольшие трудности сейчас наблюдаются с Lada Largus, комплектующие которого производятся преимущественно за рубежом. Автомобили поставляются в салон, но мы пока не может удовлетворить весь спрос. А в целом автомобили доступны и в наличии, и под заказ», — рассказал журналисту АН «Между строк» продавец-консультант «Асмото Тагил».

Дальше отправляемся в «Сатурн-НТ», официальный дилер Renault. Компания Renault приостановила деятельность в России 23 марта, поэтому неудивительно, что в автосалоне от комментариев воздержались, но отметили, что в данный момент новое авто можно приобрести под заказ. За Renault Sandero Stepway или Logan Stepway сегодня придётся отдать около 1,6 миллиона рублей. Kaptur и Arcana нынче стоят в районе 2,4 миллиона рублей. Полноприводный 2-литровый Duster обойдётся покупателю почти в 2,5 миллиона рублей. При этом в начале февраля 2022 года такой Duster стоил около 1,5 миллиона рублей.

В официальном дилере Hyundai, Mitsubishi и Haval «Оками Тагил» ценников на автомобили вообще не оказалось. Достать прайс-лист в бумажном исполнении через менеджера тоже не получилось, но при личном общении цены всё-таки были озвучены. Так, новый Hyundai Elantra на момент публикации статьи обошёлся бы рядовому тагильчанину в 2 миллиона 558 тысяч рублей. За Haval F7X сегодня вы отдадите 2 миллиона 980 тысяч рублей, а новенький Mitsubishi Outlander стоит 4 миллиона 300 тысяч рублей.

«Ценники на автомобили марок Hyundai и Haval в среднем выросли на 20–30%, на модельный ряд Mitsubishi — в среднем на 40%. Нужно понимать, что ценовая политика автосалона зависит от рекомендованной розничной цены. Несмотря на нестабильную ситуацию на авторынке, мы работаем в штатном режиме. Автомобили есть в наличии, клиентов своих мы находим. Можем продать автомобиль из имеющегося в наличии ассортимента, а можем оформить заказ-наряд и привезти авто с завода. У каждой модели свой срок доставки, но ждать придётся минимум полгода», — поделился продавец-консультант автосалона «Оками Тагил».

Автомобили Hyundai без ценника Автомобили Hyundai без ценника Автомобили Hyundai без ценника Автомобили Hyundai без ценника

Автомобили Haval без ценника Автомобили Haval без ценника Автомобили Haval без ценника

Автомобили Mitsubishi без ценника Автомобили Mitsubishi без ценника

В «Европа Авто Тагил», официальном дилере Skoda в Нижнем Тагиле, журналисту АН «Между строк» рассказали, что автосалон работает в прежнем режиме, несмотря на общее повышение цен на рынке. Цены на автомобили Skoda, как и у других дилеров, выросли в среднем на 30%. У потенциального покупателя есть возможность забрать машину из салона, а также сделать предзаказ.