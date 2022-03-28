Автоновости

«Нива» за 1,5 млн и Duster за 2,5 млн рублей. Дилеры Нижнего Тагила удивили фантастическими ценниками на новые автомобили 

28.03.2022 17:43
«Нива» за 1,5 млн и Duster за 2,5 млн рублей. Дилеры Нижнего Тагила удивили фантастическими ценниками на новые автомобили 

В последние несколько недель из-за западных санкций против России цены на многие товары и услуги выросли в разы. Не стал исключением и рынок новых автомобилей. Часть автоконцернов уже заявили об уходе из России и приостановке работы своих заводов на её территории. Журналист АН «Между строк» Максим Сорокин посетил несколько дилерских центров Нижнего Тагила, чтобы выяснить, как они работают в изменившихся условиях и, главное, какие автомобили есть в наличии и сколько они теперь стоят. 

Первая остановка журналиста — «Асмото Тагил», единственный официальный дилер Lada в Нижнем Тагиле и на севере Свердловской области. Сегодня цены на популярные отечественные легковушки значительно отличаются от тех, что были ещё месяц назад. Так, Lada Granta седан с установленным допоборудованием в комплектации Comfort обойдётся в 1 миллион 600 тысяч рублей. Похожая ситуация и с другими моделями бренда: Vesta седан и Niva Travel продаются в автосалоне за 1,5 миллиона рублей, Vesta Sport — за 1,9 миллиона. 

«В нашем автосалоне имеется весь современный модельный ряд Lada, мы работаем в штатном режиме. Небольшие трудности сейчас наблюдаются с Lada Largus, комплектующие которого производятся преимущественно за рубежом. Автомобили поставляются в салон, но мы пока не может удовлетворить весь спрос. А в целом автомобили доступны и в наличии, и под заказ», — рассказал журналисту АН «Между строк» продавец-консультант «Асмото Тагил».

Дальше отправляемся в «Сатурн-НТ», официальный дилер Renault. Компания Renault приостановила деятельность в России 23 марта, поэтому неудивительно, что в автосалоне от комментариев воздержались, но отметили, что в данный момент новое авто можно приобрести под заказ. За Renault Sandero Stepway или Logan Stepway сегодня придётся отдать около 1,6 миллиона рублей. Kaptur и Arcana нынче стоят в районе 2,4 миллиона рублей. Полноприводный 2-литровый Duster обойдётся покупателю почти в 2,5 миллиона рублей. При этом в начале февраля 2022 года такой Duster стоил около 1,5 миллиона рублей. 

В официальном дилере Hyundai, Mitsubishi и Haval «Оками Тагил» ценников на автомобили вообще не оказалось. Достать прайс-лист в бумажном исполнении через менеджера тоже не получилось, но при личном общении цены всё-таки были озвучены. Так, новый Hyundai Elantra на момент публикации статьи обошёлся бы рядовому тагильчанину в 2 миллиона 558 тысяч рублей. За Haval F7X сегодня вы отдадите 2 миллиона 980 тысяч рублей, а новенький Mitsubishi Outlander стоит 4 миллиона 300 тысяч рублей.

«Ценники на автомобили марок Hyundai и Haval в среднем выросли на 20–30%, на модельный ряд Mitsubishi — в среднем на 40%. Нужно понимать, что ценовая политика автосалона зависит от рекомендованной розничной цены. Несмотря на нестабильную ситуацию на авторынке, мы работаем в штатном режиме. Автомобили есть в наличии, клиентов своих мы находим. Можем продать автомобиль из имеющегося в наличии ассортимента, а можем оформить заказ-наряд и привезти авто с завода. У каждой модели свой срок доставки, но ждать придётся минимум полгода», — поделился продавец-консультант автосалона «Оками Тагил». 

 

 

 

В «Европа Авто Тагил», официальном дилере Skoda в Нижнем Тагиле, журналисту АН «Между строк» рассказали, что автосалон работает в прежнем режиме, несмотря на общее повышение цен на рынке. Цены на автомобили Skoda, как и у других дилеров, выросли в среднем на 30%. У потенциального покупателя есть возможность забрать машину из салона, а также сделать предзаказ.

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