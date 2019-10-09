Nissan отзывает из России 162 тысячи автомобилей из-за возможной неисправности

Автодилер Nissan отзывает из России 161 957 автомобилей модельного ряда Note и Tiida, произведённых с января 2007 по август 2014 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира. В некоторых случаях такая неисправность может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности», — цитирует ТАСС сообщение Росстандарта.

В компании пояснили, что на попавших под отзыв авто будут заменены газогенераторы подушки безопасности.