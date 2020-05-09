«Никто не хочет оказаться на больничной койке». Как ветераны Нижнего Тагила отнеслись к переносу празднования Дня Победы

Пандемия коронавируса внесла серьёзные коррективы в празднование 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент Владимир Путин, объявивший юбилейный для Победы год Годом памяти и славы, перенёс парад и другие традиционные мероприятия на неопределённый срок. Так что 2020-й войдёт в историю России как год, когда вся страна отмечала 9 Мая в онлайне. Что думают тагильчане — ветераны, их семьи, политики — о необычном праздновании главного национального праздника, выясняли журналисты АН «Между строк».

Александр Федин, ветеран Великой Отечественной войны:

«Мне кажется, правильно сделали, что перенесли парад, потому что сейчас такая ситуация сложилась с этим вирусом нехорошим. Всё правильно для народа сделали. По радио слышал, что на июнь ещё могут его перенести, но я думаю, что 3 или 4 сентября его проведут, когда закончилась Вторая мировая война. Если доживу, то буду участвовать в параде, как обычно».

Филипп Демчук, ветеран труда, награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За безупречную службу в милиции» трёх степеней, «За трудовое отличие»:

«Мне 11 мая исполнится 95 лет, здоровье уже не то, из квартиры почти не выхожу, продукты родственники привозят. Мне всё равно, когда будет этот парад. Когда посчитают нужным, тогда пусть и проводят».

Михаил Шмаков, ветеран труда, награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За безупречную службу в милиции» трёх степеней:

«Мы с супругой из дома уже редко выходим, здоровье подводит. Им наверху виднее — как сделают, так и будет. Всё равно бы только по телевизору посмотрели».

Вера Быкова, труженица тыла:

«Ну а что делать, если карантин у нас, все дома сидят? И так люди не слушают рекомендации, ходят спокойно по улицам, ездят на шашлыки. Надо же немного соблюдать самоизоляцию. А иначе у нас будет только хуже. На этих парадах столько людей собирается, только перезаражаем друг друга. Так что я считаю, что правильно сделали, что перенесли парад».

Зоя Спорынина, ветеран Великой Отечественной войны:

«Когда я жила в Нижнем Тагиле, то меня куда-то постоянно звали, приглашали, 9 Мая мы на автомобилях старинных катались. А сейчас я переехала в Екатеринбург, здесь меня никто не знает, поэтому сижу уже дома. Правильно, что парад перенесли, посмотрите, какая сложная обстановка в стране с этим вирусом. Поэтому парад можно и отодвинуть немножко, до той поры, пока обстановка не улучшится».

Владислав Пинаев, глава Нижнего Тагила:

«Мы готовились отметить 75-ю годовщину Победы торжественно, масштабно и многолюдно. Продумывали, как неординарно провести парад военной техники. Но пандемия внесла свои коррективы. И главное сейчас — остановить распространение коронавируса, сберечь здоровье людей и, конечно, ветеранов. Массовые праздничные мероприятия в честь Великой Победы обязательно будут, но позже. Вместе с тем я убеждён, что мы должны достойно отметить самую значимую дату в истории нашей страны, несмотря на режим самоизоляции, в котором мы сейчас живём. Считаю, что это наш священный долг — поздравить и выразить благодарность дедам и прадедам за Победу в Великой Отечественной войне. Соблюдая все меры предосторожности, представители муниципалитета вручили юбилейные медали и подарки лично каждому ветерану Нижнего Тагила. Кроме того, приведены в порядок памятники героям войны и труженикам тыла во всех районах города. Состоялись акции возложения цветов к мемориалам и монументам. Сегодня я поеду поздравлять ветеранов, нашу группу знаменосцев, с Днём Победы. И чтобы это было полностью для них безопасно, сдал тест на COVID-19. Вечером в новом формате пройдёт всероссийская акция “Бессмертный полк”. Надеюсь, что тагильчане присоединятся и это будет одно из самых глубоко волнительных и памятных событий этого года. Низкий поклон нашим ветеранам! Бодрости, оптимизма, крепкого здоровья и всегда мирного неба над головой, тагильчане! С праздником Великой Победы!»

Для 93-летнего труженика тыла и ветерана труда Ивана Данилина отмена парада Победы 9 Мая — грустное известие. Ветеран, 28 лет проработавший в крупносортном цехе НТМК оператором поста управления на стане 650, всегда ждал этот праздник с особым настроением.

«Обычно он сам ходит на демонстрацию, это обязательно, потом мы приходим, в 12 часов по московскому времени смотрим парад, потом садимся за стол, вспоминаем что-то, обнимаем его, поздравляем, дарим подарки. Конечно, отмена парада — это необычно. Но раз такая ситуация историческая, нужно быть законопослушными. На окнах сейчас вывешивают фотографии родных, которые воевали, вместо привычного “Бессмертного полка”. Память есть память, и она всё равно как-то реализовывается. Папа тоже понимает, что надо дома сидеть, но говорит: “Если я не посмотрел парад Победы, не сходил на демонстрацию, то чего-то не хватает”. Он там получает эмоциональный заряд», — рассказала Людмила Ливане, дочь Ивана Ефимовича.

А вот отец фотожурналиста Тимофея Дубинина, Николай Дубинин, День Победы отмечал в кругу семьи и на парады не ходил. Николай Тимофеевич был связистом, прошёл всю войну, её окончание встретил в Чехословакии. Из его класса школы № 32 с войны вернулись всего двое. Кстати, несколько лет Николай Дубинин учился вместе с поэтом и бардом Булатом Окуджавой, который в 1942-м тоже ушёл на фронт.

«Про войну мы с отцом редко разговаривали. Он не ходил 9 Мая на парад на Театральной площади, да его и не звали. Заставить его надеть медали, хотя бы дома, надо было сильно постараться. Накануне Дня Победы (в сам праздник в городе всегда хаос, все дороги перекрыты) мы ездили на Рогожинское кладбище, а 9 Мая приходили в гости родственники, друзья. Отца не стало 12 мая 2012 года, он всего 10 дней не дожил до своего 90-летия. В День Победы, когда есть возможность, езжу на кладбище, могу пересмотреть старые фотографии, “сотку” дома выпью. Но чаще всего в этот день я работаю. Меня всегда бесило то, что про ветеранов в нашей стране вспоминают накануне Дня Победы и неделю после него. Это ведь последние несколько лет правительство какие-то деньги даёт накануне праздника ветеранам, которых сейчас осталось очень мало, а до этого присылали открытку с подписью Путина, и всё. Вообще про это не принято говорить, но получается, что побеждённые живут лучше, чем победители. Все эти парады понеслись по стране после того, как СССР накрылся медным тазом, года с 95-го. До этого 9 Мая было праздничным днём, но никогда не было шествий, шариков и так далее. И я не понимаю, зачем они нужны? Во имя чего мы тратим на этот спектакль большие деньги? Ну, прошлись люди с шариками по центру города, а потом немалая их часть пойдёт пить в парки и мало кто будет вспоминать, по поводу чего они все собрались. Я не против этого праздника, я против бряцания оружием. Это в первую очередь день памяти, а память требует тишины. В этом году юбилей Победы. Если бы не коронавирус, наши горожане опять бы фашистов в клетки посадили или ещё какую-нибудь ерунду придумали бы. Мне кажется, пандемия коронавируса показала, что деньги надо вкладывать не в вооружение, не в мифические ракеты, которые неизвестного кого поражают, а в медицину, в людей, в культуру».

Депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин уверен, что парад Победы обязательно состоится, но позже. 9 Мая народный избранник вместе со своей семьёй планирует присоединиться к всероссийским онлайн-акциям и флешмобам.

«Никто 9 Мая не отменял. Это священный праздник, который был, есть и будет жить в веках. Потому что это главный праздник у нас в стране. Единственное, в этом году парад Победы решили перенести. Мы его обязательно проведём, пройдём с “Бессмертным полком”, нужно просто немного переждать. Сами понимаете, без ветеранов никакого парада Победы быть не может, а их здоровье и здоровье пожилых людей сейчас лучше поберечь. Сегодня жизнь позволяет нам использовать несколько иные формы празднования 9 Мая, того, как можно почтить память наших дедов, прадедов. У кого-то они погибли, у кого-то прошли всю войну. В соцсетях запущен флешмоб. В рамках него люди ставят вместо своих аватарок фотографии родственников, которые воевали. Это одно из проявлений “Бессмертного полка”. Я поставил фотографию своего деда — Комарова Петра Александровича. Это отец моей мамы, он прошёл всю войну, был разведчиком. Когда собирал о нём информацию, очень мало мне, если честно, удалось найти. Я узнал о нём из рассказов бабушки, живым мне его, к сожалению, не удалось застать. Дедушка умер в 1975 году. У него было несколько ранений, ну и, соответственно, вытекающие отсюда различные последствия. Думаю, наша семья также примет участие в акции “Окна Победы”. Ранее мы каждый год ходили вместе с детьми с “Бессмертным полком”. В этом постоим 9 Мая с портретами дедов возле окон, зажжём свечу памяти. Сегодня очень важна преемственность поколений. Чтобы мы смогли донести до детей тот подвиг, который совершили наши деды, а наши дети донесли его уже до своих сыновей и дочерей. Родные сделали всё возможное для того, чтобы мы жили сегодня. И они сами живы в наших сердцах, памяти всегда», — говорит Алексей Балыбердин.

Иван Хороший, председатель городского совета ветеранов и координационного общественного совета ветеранских организаций в Горнозаводском управленческом округе:

«Я ни от кого не слышал ничего плохого по поводу переноса празднования Дня Победы. Я постоянно на связи с областным советом, с советами ветеранов других городов. И у всех полное понимание ситуации. Никто не хочет оказаться на больничной койке. Но праздник, конечно, нужно будет провести обязательно, чтобы на него пришли не только взрослые, не только ветераны, но и дети. Чтобы люди выразили свою благодарность воинам, труженикам тыла. Ветераны предлагают две даты — 24 июня, когда 75 лет назад на Красной площади прошёл знаменитый на весь мир парад Победы, и 2 сентября — окончание Второй мировой войны. А там уже власти решат, какой день выбрать, исходя из обстановки. Сейчас самое главное — не допустить вторую волну распространения коронавируса».

Михаил Бояркин, первый секретарь Нижнетагильского отделения КПРФ:

«День Победы для каждого русского человека — это история. Мы должны помнить, что сделала наша страна во время Второй мировой войны для всего человечества, чем русский народ заплатил в эти тяжёлые годы войны. Чем пришлось пожертвовать, сколько погибло, какие были разрушения. Наши деды и бабушки ковали Победу на полях сражений и в тылу, чтобы их дети и страна впоследствии жили в мире и единении. 75 лет — юбилейная дата. Ветеранов и тружеников тыла осталось очень мало, поэтому, несмотря на мировую пандемию, или, как я считаю, массовый психоз, наша страна должна была провести этот праздник. Эпидемий было много, но чтоб вот таким образом загонять человечество в самоизоляцию… Очень красивый и грамотный шаг... Если посмотреть на братскую республику Беларусь, то президент Лукашенко не стал отменять празднование 9 Мая. Беларусь заплатила очень большую цену, они не забывают, как им далась эта Победа. А наша страна начинает забывать».

Валерий Алиев, председатель Нижнетагильского городского совета ветеранов ВЛКСМ:

«Не знаю, насколько это всё правда, якобы к президенту обратились ветераны и попросили перенести парад. Ну и власти пошли им навстречу. Лично я за то, чтобы парад состоялся. Можно было бы сделать его без зрителей, с соблюдением определённых мер безопасности, социальной дистанции и так далее. Чтобы парад показали по телевидению. Если вы знаете нашу историю, то вспомните, как 7 ноября 1941 года в Москве на Красной площади прошёл парад (в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. — Прим. ред.), с которого бойцы и военная техника уходили прямиком на фронт. Это было сделано для демонстрации того, что мы не сдаёмся и не боимся. Но тогда была настоящая война, а здесь мы испугались. И если говорить о дате, на которую можно было бы перенести парад, то как раз 7 ноября и стоило бы выбрать. Летом у людей всё равно сады, огороды, а ближе к зиме уже все будут на рабочих местах и ситуация с вирусом, надеюсь, будет поспокойней».

Председатель совета ветеранов ЕВРАЗ НТМК Валерий Шляпников:

«Судьба так распорядилась, что парад Победы отложили. Сейчас ничего не сделаешь. Потому что человеческая жизнь дороже, чем это всё. Но мы в рамках Дня Победы всё равно решили возлагать венки, дань памяти нужно отдать обязательно. Небольшой группой, в количестве пяти человек, мы решили посетить 8 мая все памятники павшим героям нашего города и возложить венки. Мы уже поздравляли наших ветеранов с наступающим Днём Победы, награждали их юбилейными медалями. Также организовали для тех людей, которые воевали, небольшие концерты во дворах домов, где они живут. Из участников боевых действий у нас в живых осталось 13 человек. Мы считаем, что организовывать для них такие мероприятия очень важно, потому что они черпают из них внутреннее вдохновение, эмоциональный заряд».

Владислав Потанин, директор НТИ-УрФУ, депутат Нижнетагильской гордумы:

«Перенос парада Победы обусловлен коронавирусом, и это в принципе понятно, он не должен перейти в массовое заражение людей. Позже с удовольствием поучаствуем в параде и семьёй, и образовательной организацией. Ранее я не пропускал ни одного 9 Мая, ни когда директором техникума был, ни когда директором института. Я считаю, что такие мероприятия — это классно, здорово, это наша память, наша гордость. Мы понесли огромные потери в войне. Кто ещё, как не Россия, должен помнить об этом, понимать, что такое фашизм и какой ценой далась нам Победа. В этот раз в институте 9 Мая будут проводиться онлайн-мероприятия, наши студенты опубликуют в интернете памятные истории. Сегодня нам запрещено собираться, но мы всё равно на связи, общаемся. Конечно, хочется выйти на улицу и поучаствовать в параде Победы. В этом году и дата юбилейная, и погода хорошая. Но Россия переживала многие периоды, нынешний тоже переживёт. Главное — беречь друг друга. Поэтому мы будем отмечать 9 Мая всей семьёй дома или в саду. Посмотрим по телевидению программу, сделаем флажки. Мелкий у нас вон песни военные поёт. С “Бессмертным полком” я никогда не ходил, потому что у меня нет тех родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Предки были репрессированы, они немцы в Поволжье. Здесь всё достаточно прозаично — они не участвовали в войне, а работали на лесоповале».

Александра Ванюкова, руководитель федерального проекта «Эстафета поколений» и нижнетагильского поискового отряда «Соболь»: