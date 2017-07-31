Николай Косарев сделал заявление о досрочной отставке с поста ректора Горного университета
Ректор Уральского государственного горного университета Николай Косарев сделал заявление о досрочной отставке со своего поста, пишет Znak.com.
«Я свободный человек в свободной стране. Имею право», — отметил Косарев, который занимал пост ректора с 2002 года.
По его словам, для отставки было две причины. Первая — «не включать себя в выборный процесс». Вторая — Косарев посчитал, что будет комфортнее, если новый ректор будет назначен к началу учебного года.
Срок полномочий Косарева должен был закончиться только в январе 2018 года. О возможной отставке ректора сообщалось ещё в феврале 2017 года, когда в свердловское правительство поступило письмо от министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, которая просила направить предложения по поводу возможных кандидатур на пост руководителя вуза.
Позже стало известно о прокурорской проверке в Горном университете, которая могла стать причиной отставки.
Уже известно, что в ближайшее время Министерство образования РФ назначит исполняющим обязанности руководителя вуза первого заместителя директора Технического университета УГМК Алексея Душина.
Агентство новостей «Между строк»
Фото: «Областная газета»