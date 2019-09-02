Никита Кузнецов из Нижнего Тагила встретится с сильнейшим боксёром Венесуэлы

Боксёр из Нижнего Тагила Никита Кузнецов встретится на ринге с сильнейшим бойцом Венесуэлы Брейлором Тераном. Поединок состоится 7 сентября в рамках турнира RCC Boxing Promotions. В случае победы тагильчанин сможет войти в сотню сильнейших боксёров в дивизионе до 58,9 кг. В настоящее время венесуэлец занимает 87-ю позицию в мировом рейтинге, а Кузнецов — 138-ю. Поединок Кузнецова покажут сразу на двух телеканалах — «Матч Боец» и «Бокс ТВ».

«Теран уже давно выступает в профессионалах и успел провести 46 поединков, в которых одержал 27 побед. За его спиной несколько титульных поединков, он был обладателем поясов WBC Fecarbox и WBA Fedelatin. Соперников такого уровня у Кузнецова пока не было, поэтому предстоящий бой станет для него своеобразным вызовом», — говорят организаторы турнира.

Кузнецов — воспитанник нижнетагильского СК «Спутник», мастер спорта по боксу. До перехода в профи входил в состав юношеской сборной России, юниорской и молодёжной. Неоднократный победитель и чемпион Свердловской области и УрФО, неоднократный победитель, финалист и призёр первенства России, Кубка России. Неоднократный чемпион международных турниров как в России, так и за рубежом. В профессиональном спорте на счету боксёра десять побед и две ничьи. В марте 2018 года Никита завоевал пояс чемпиона России по боксу в лёгком весе (до 61,2 кг) среди профессионалов.