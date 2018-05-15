Нидерланды откажутся от использования антивируса «Лаборатории Касперского»

Правительство Нидерландов решило отказаться от использования антивирусного программного обеспечения «Лаборатории Касперского», со ссылкой на письмо главы голландского Минюста Фердинанда Грапперхауса парламенту пишет Reuters.

По словам министра, соответствующее решение было принято «в качестве меры предосторожности». Грапперхаус предположил, что у правительства России «есть киберпрограмма, которая нацелена среди прочего на Нидерланды и их интересы».

«Правительство провело независимый обзор и анализ и на основании этого приняло взвешенное решение. Хотя конкретных случаев ненадлежащего использования [антивируса "Лаборатории Касперского»] в Нидерландах не зафиксировано, этого нельзя исключать», — написал Фердинанд Грапперхаус.

Он добавил, что власти могут пересмотреть принятое решение при наличии на то оснований. Министр также рекомендовал отказаться от использования антивируса компаниям, работающим в сфере охраны.

Напомним, госучреждениям США ещё в сентябре 2017 года предписали избавиться от продукции «Лаборатории Касперского», директиву исполнили почти все организации. В октябре Facebook также исключил «Лабораторию Касперского» из списка антивирусных программ, предлагаемых пользователям.