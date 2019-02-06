«Ничто не гарантирует, что новые трагедии такого масштаба не повторятся»: замглавы МЧС назвал недостаточными меры, принятые после пожара в «Зимней вишне»

После пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» было «сделано не так много» для предотвращения подобных трагедий, заявил ТАСС первый замглавы МЧС Александр Чуприян на коллегии ведомства по итогам 2018 года.

По мнению замминистра, изменения, внесённые с тех пор в законодательство, «носят несистемный характер и никак качественно не изменяют общую ситуацию».

«Ничто не гарантирует, что новые трагедии такого масштаба не повторятся», — подчеркнул Чуприян.

По его словам, необходимо вывести государственный пожарный надзор «на новый качественный уровень».

«За последние несколько лет он превратился из надзирающей структуры в наблюдающую. Многие нарушители требований пожарной безопасности ушли от ответственности из-за того, что инспектор лишён большей части своих полномочий», — пояснил Александр Чуприян.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошёл 25 марта 2018 года. Жертвами стали 60 человек, большинство их которых — несовершеннолетние.

После трагедии МЧС и прокуратура инициировали проверки ТЦ по всей России, в результате чего была закрыта треть торговых объектов. МЧС также предложило расширить полномочия Госпожнадзора — в частности, ведомство считает, что организация снова должна стать ответственной за выдачу разрешений на строительство.