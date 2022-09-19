«Ни мебели, ни денег». Жители Нижнего Тагила по полгода ждут оплаченные шкафы и кухни от несуществующей компании 

Несколько жителей Нижнего Тагила, заказавших кухонные гарнитуры, шкафы-купе и прихожие в одной компании, остались без денег и выполненных заказов. Гендиректор компании не вызывал сомнений у клиентов, брал предоплату и составлял договор. Однако обещанные заказы так и не были выполнены, рассказала АН «Между строк» тагильчанка Маргарита.

В начале марта девушка заказала кухонный гарнитур в одной из местных компаний. Группу она нашла в социальных сетях, страничка существовала давно, и негативных комментариев на ней не было. После телефонного разговора к ней приехал замерщик, сделал замеры и взял предоплату в размере 60 тысяч рублей. По словам Маргариты, позже она выяснила, что компания, в которую она обратилась, официально не зарегистрирована, её гендиректор Дмитрий Б. не является индивидуальным предпринимателем.

«Договаривались на срок 4–6 недель. Время шло, вот уже майские праздники, и у нас стали возникать сомнения. Мы начали настойчиво требовать установку своей кухни, но со стороны исполнителя начались отмазки. Сначала он убеждал нас, что болеет, лежит чуть ли не при смерти. И якобы из-за этого он не знает, что творится в цехе. В итоге все эти отговорки тянулись до июня. Мы потребовали возврата денежных средств, но на дворе середина сентября, а денег наших мы не увидели до сих пор», — рассказала АН «Между строк» Маргарита.

Тагильчанка оставила негативный отзыв в паблике «Чёрный список Тагила» во «ВКонтакте», в комментариях к нему ещё четверо горожан написали, что также ждут заказанную в этой компании мебель. Кто-то сделал заказ в июне этого года, а кто-то ещё в конце 2021 года.

«Я заказала кухню 1 ноября 2021 года. Заказала для начала только низ, отдала аванс 34 тысячи рублей. Мне также пообещали изготовить заказ за 3–4 недели, ну и в договоре бли прописаны эти сроки. Готовилась к переезду, осталось только кухню поставить, и всё. Но тут началось. С начала декабря одни только обещания, что скоро всё будет готово. То все уволились, то он заболел, то работник заболел, то в семье кто-то заболел. Я ждала, дала ему шанс, и не один, потом сказала, что хочу деньги обратно, чтобы заказать кухню в магазине. Но увы, ни кухни, ни денег. Написала заявление в полицию, его нашли, связались. Он перевёл мне 3 тысячи рублей, я спросила, где остальное, он сказал, что больше денег у него нет. В полиции мне пояснили, что раз он не скрывается и деньги даже перевёл, то мошенником он не является, дело уже не уголовное. И мне остаётся ждать, когда он вернёт остальное, или искать адвоката и идти в суд. Либо можно было бы подать коллективное заявление», — написала под постом Маргариты в сообществе тагильчанка Юлия.

Маргарита написала заявление в полицию, а также пост у себя на страничке с просьбой к людям, пострадавшим от этого дельца, написать ей. На данный момент откликнулись ещё три человека.

«По данному материалу в отделе экономической безопасности МУ МВД России “Нижнетагильское” организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — прокомментировали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».