«Ни цветов, ни денег, дело глушняк». Жители Нижнего Тагила пострадали от мошенников во «ВКонтакте»

Обманутые подписчики паблика «Доставка цветов! Нижний Тагил, Ухта, Ставрополь» 8 марта обратились в техподдержку соцсети «ВКонтакте» с просьбой заблокировать сообщество. По словам заявителей, администраторы службы доставки принимают заказ, получают деньги, но цветы до адресата не доходят.

«Живу в другом городе. Я в декрете. Так сказать на последние $ решила заказать маме цветы на 8 Марта. Очень были приветливы и общительны, пока не перевела деньги. После этого попала в чёрный список и не могу с ними выйти на связь. Я обратилась с заявлением в полицию. Дело будет глушняк. Просто не хочется, чтобы кто то ещё попался», – пишет в группе «Чёрный список Тагила» Ольга Кузина (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).

«Заказали цветы. Оплату произвели. Так ничего и не привезли, на сообщения не отвечают, добавили в чёрный список», – заявляет Лана Николаева.

«Заказали цветы к празднику и стали обманутыми, люди, не ведитесь! Никаких контактных номеров не дали, кто такие не известно, комментарии в группе закрыты, отзывов никаких, обманули не меня. Решил рассказать людям о таких мошенниках. Каким-то образом лучше вообще эту группу заблокировать», – предупреждает Александр Абрамов.

«Полиция призывает пострадавших от действий данного лица обратиться с заявлениями в органы внутренних дел. По заявлениям будет проведена проверка, и в случае установления вины граждан привлекут к установленной законом ответственности. Свердловская полиция призывает уральцев внимательнее относиться к покупкам в Интернете и не вестись на слишком низкие цены. Чаще всего это признак мошенничества», – прокомментировала Ura.ru представитель ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина.

Обозлённые тагильчане написали несколько негативных отзывов о работе компании на стене группы, но спустя несколько часов все комментарии были удалены.

Агентство новостей «Между строк»