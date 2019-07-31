Независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы зачли более 5 тысяч подписей, ранее признанных недействительными 

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов заявил ТАСС, что девяти кандидатам в депутаты, подавшим жалобы в Мосгоризбирком, зачли более 5 тысяч подписей, признанных ранее недействительными.

«Девяти кандидатам, которые на слуху, благодаря позиции наших представителей в рабочей группе по рассмотрению жалоб суммарно вернули 5011 подписей относительно решений окружных избирательных комиссий. Этого не хватает, но тем не менее снижает количество недостающих подписей. Теперь Центральная избирательная комиссия будет рассматривать жалобы», — сказал Венедиктов.

По итогам рассмотрения жалоб Дмитрию Гудкову зачли 157 подписей (15% от забракованных), Ивану Жданову — 153 подписи (13%), Елене Русаковой — 227 подписей (19%), Андрею Бабушкину — 4096 подписей (71%), Анастасии Брюхановой — 273 подписи (25%), Илье Яшину вернули 55 подписей, осталось 78 забракованных.

Венедиктов также рассказал, что Мосгоризбирком отменил решение об отказе в регистрации Сергею Митрохину после рекомендаций штаба по рассмотрению забракованных подписей.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несогласованная акция протеста по допуску независимых кандидатов в Мосгордуму. По официальным данным, силовики задержали 1074 человека, «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных, что, по их данным, рекорд за последние 7 лет.