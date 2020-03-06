Независимая лингвистическая экспертиза не выявила признаков дискриминации и унижения в посте телеведущей Алёны Водонаевой про аборты

Телеведущая и блогер Алёна Водонаева 6 марта опубликовала в своем Instagram результаты независимой лингвистической экспертизы своего поста об абортах, вызвавшего широкий общественный резонанс. Эксперт не обнаружил в её словах признаков дискриминации и унижения.

Экспертизу провёл доктор филологических наук, профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Михаил Осадчий.

«Ну что, когда кликушничество поутихло и все кому не лень (от проститу… ой, “ведущих” федеральных каналов и депутатов до обычных людей и актёришек средней руки) перестали интерпретировать мои слова, выкладываю лингвистическую экспертизу от ведущего специалиста по русскому языку в стране», — написала Водонаева, добавив, что судьи и сотрудники правоохранительных органов с максимальным уважением относятся к экспертизам и специалистам из ГосИРЯ.

Напомним, 25 декабря 2019 года Водонаева опубликовала в Instagram пост, в котором заявила, что «презирает семьи, которые живут в нищете и рождают по три-четыре ребёнка», а также что в России в большинстве своём рожают «либо богачи, либо необразованное быдло».

«Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей? Или дожидаться, пока какой-нибудь мэр не увидит сюжет о вашей тяжёлой жизни в региональном ток-шоу и не подарит вам квартиру в новостройке? <…> Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве. Не надо рожать рабов этому государству», — написала Водонаева.

Также она раскритиковала предложенную Владимиром Путиным меру поддержки семей с детьми.

«Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона. Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11 тысяч, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение. У нас проблемы с садами, со школами, с медициной и специалистами. Какие роды, дорогие друзья?» — написала она в своём блоге.

Как пишет Znak.com, после этих постов в полицию Москвы поступили два заявления с требованием провести проверку по факту публикации Алёны Водонаевой в Instagram.