Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало сообщил о формировании «правительства в изгнании»

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил в интервью «Коммерсанту», что оппозиция намерена добиваться признания странами Запада Светланы Тихановской в качестве законно избранного президента. Для этого он предложил созвать международную конференцию, «саммит внутри Евросоюза».

По его словам, за пределами Беларуси будет создан Фронт национального спасения, своего рода «правительство в изгнании», которое получит международное представительство.

«Основная задача, которую мы перед собой ставим, — это проведение честных выборов, непризнание Лукашенко в качестве легитимного президента, признание Светланы Тихановской, проведение ещё одних выборов, освобождение всех политических заключённых. Это также получение представительства на международной арене, работа с мировым сообществом и много чего ещё», — сказал Цепкало.

По мнению Цепкало, Лукашенко «в любом случае полностью потерял легитимность в глазах белорусского народа и перед лицом мирового сообщества».

«В ближайшее время мы раскроем нашу программу действий и ценности… Руководствуясь этими ценностями, мы создадим Фронт национального спасения. Мы будем формировать экономический блок, правовой блок. У нас будет много людей из силовых органов, которые поступили в соответствии с совестью и законом… Будем рассчитывать, что этот фронт перерастёт, трансформируется именно в будущее правительство Беларуси, которое проведёт свободные, демократические выборы», — добавил Цепкало.

Он подчеркнул, что проведение именно таких выборов — единственная программа Светланы Тихановской.

Напомним, выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Официально победителем стал Александр Лукашенко (80,08%), однако оппозиция и многие УИКи сообщили о фальсификациях, что стало причиной массовых протестных акций. Задержано больше 6 тысяч человек. Все соперники Лукашенко — Светлана Тихановская (10,09% голосов), Анна Канопацкая (1,68%), Андрей Дмитриев (1,21%) и Сергей Черечень (1,15%) — обжаловали результаты. После разговора с представителями белорусских властей Тихановская была вынуждена уехать в Литву. В Евросоюзе заявили, что эти выборы «не были ни свободными, ни справедливыми».