Нейрохирурги ГБ № 1 Нижнего Тагила вернули пациентке способность говорить

В Нижнем Тагиле опытные нейрохирурги городской больницы № 1 вернули 78-летней пациентке способность говорить. Женщина поступила в больницу в тяжёлом состоянии, у неё диагностировали отёк мозга и крупную, размером с грецкий орех, опухоль диаметром около 3 сантиметров в зоне речевого центра, который расположен в лобной доле коры головного мозга. При повреждении этой области человек теряет способность говорить, но может понимать окружающих.



Операция продолжалась 3,5 часа, нейрохирурги Дмитрий Неволин и Кирилл Погребняк открытым методом смогли полностью удалить новообразование, используя специальный нейромикроскоп. Восстановление пациентки прошло без осложнений. Уже на второй день после хирургического вмешательства женщина начала произносить первые слоги и складывать их в слова.