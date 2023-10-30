Нейрохирурга увольняют из госпиталя Тетюхина после возвращения с СВО

Тагильский нейрохирург Владислав Прокопович, работающий в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре им. В. В. Тетюхина, пожаловался на нарушение трудового договора со стороны работодателя.

По словам врача, летом он отправился в зону СВО работать в военном госпитале, откуда вернулся в сентябре. За это время молодой нейрохирург отработал сначала в госпитале Минобороны в Анапе, а после в военном госпитале в зоне СВО. По возвращении в Нижний Тагил врач столкнулся с давлением со стороны руководства медицинского центра. Сначала у хирурга забрали всех пациентов, закрыли ему допуск к медицинским данным, а потом и вовсе отправили разрабатывать образовательную программу. Позже в госпитале провели комиссию по этике, где были рассмотрены пять жалоб от руководства на молодого врача. О решении комиссии Владислав узнал по факту, уже после её проведения, когда ему сообщили о сокращении должности нейрохирурга с лишением премиальной части зарплаты из-за жалоб коллег.

«Они провели комиссию по этике, что я как врач некорректно себя вёл и повышал голос на других сотрудников. Лишили меня премии перед самой зарплатой. До этого конфликта мне объяснили, что место, где я работаю, — это получастная организация, которая не поощряет такие командировки, и лучше мне написать заявление по собственному желанию», — рассказал АН «Между строк» Владислав Прокопович.



Владислав Прокопович



После конфликта с руководством больницы врач обратился за помощью к депутату Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александру Ивачёву и в независимый профсоюз «Солидарность».

Александр Ивачёв направил депутатский запрос прокурору Свердловской области Борису Крылову с просьбой разобраться в ситуации. Также профсоюзом «Солидарность» было подано исковое заявление с требованием выплатить зарплату в полном объёме.

Редакция АН «Между строк» сделала официальный запрос в Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В. В. Тетюхина. В ответе за подписью замдиректора по правовым вопросам Елены Изотовой говорится, что ставка врача-нейрохирурга попадает под сокращение из-за решения комиссии ТФОМС.

«Сокращение указанных должностей связано с отрицательными решениями комиссии по разработке территориальной программы ОМС Свердловской области по объёмам специализированной медицинской помощи, распределённым в адрес Общества, отсутствием задания Министерства здравоохранения РФ на оказание высокотехнологичной медицинской помощи на 2023 год, а также отказом Министерства здравоохранения Свердловской области в выделении УКЛРЦ объёмов медицинской помощи, не входящих в базовую программу ОМС, на 2023-2024 гг.», — говорится в ответе.

Госпиталь им. В. В. Тетюхина уже не первый год переживает сложные времена. На прошлой неделе стало известно, что Арбитражный суд обязал Корпорацию развития Среднего Урала взять более 30% акций медучреждения. При этом в Минздраве заявляют, что поскольку госпиталь не является госучреждением, то и оказывать высокотехнологичную медпомощь по ОМС не может.