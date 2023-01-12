Неверно установленный предельный уровень зарплаты и дополнительный отпуск директора. Счётная палата Нижнего Тагила проверила муниципальный архив социально-правовых документов

Счётная палата Нижнего Тагила провела проверку МКУ «Архив социально-правовых документов города» по вопросу расходования бюджетных средств за 2020–2021 годы. Как указано в отчёте, было выявлено шесть нарушений, часть из них оказались особо значимыми.

По данным Счётной палаты, в 2020 году показатели бюджетной сметы не соответствовали объёму доведённых лимитов бюджетных обязательств на сумму 539 тысяч рублей. Таким образом, максимальные суммы бюджетных средств, которые учреждение могло потратить на выполнение принятых обязательств, были другими. Также учреждением не соблюдались правила хранения архивных документов.

Ещё одним нарушением стало неверное установление предельного уровня соотношения среднемесячной зарплаты руководителя и работников учреждения. Сейчас, согласно Трудовому кодексу РФ, предельный уровень такого соотношения установлен в кратности от 1 до 8. Кроме того, директор учреждения нарушил требования Трудового кодекса и назначил себе ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск без правовых оснований.

Информация о результатах проверки направлена в городскую думу и главе города Владиславу Пинаеву. Также материалы проверки направлены в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила.