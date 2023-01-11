Неверно оформленное движимое имущество и нарушения в оплате труда. Счётная палата Нижнего Тагила проверила МБУ «Информационно-методический центр по физической культуре и спорту»

Счётная палата Нижнего Тагила проверила, как муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр по физической культуре и спорту» расходует средства, выделенные из бюджета города. В ходе проверки за 2020 и 2021 годы были зафиксированы три нарушения по распоряжению имуществом, пять — в бухгалтерском учёте, три — в оплате труда сотрудников.

Так, согласно отчёту Счётной палаты, были найдены ошибки в исполнении положения об индексации заработной платы работников в части несвоевременной выплаты. Кроме того, объём средств стимулирующего характера не соответствовал требованиям положения об оплате труда учреждения. Также в центре нарушили это положение, введя отдельные должности и установив оклады по ним.

Учреждение не соблюдало порядок расчёта в бухгалтерском учёте фактической себестоимости муниципальной работы, в частности в «организации и проведении официальных спортивных мероприятий». В результате затраты увеличились в 2020 году на 741 тысячу рублей, а в 2021 году на 1 млн 502 тысячи рублей.

Также муниципальное учреждение самостоятельно списало имущество, не предоставив извещения об этом. Девять единиц движимого имущества были неверно отражены в документах. Ещё одно нарушение было найдено при проверке забалансовых счетов: там не были отражены семь единиц имущества, из-за чего в бухгалтерской отчётности за два года произошло искажение показателей на 44 тысячи рублей.

Среди прочего специалисты финансового контроля усмотрели, что сотрудники Информационно-методического центра по физической культуре и спорту проводили денежные операции на несоответствующем счёте бухгалтерского учёта, из-за чего показатели отчётности в 2020 году были искажены на 26 тысяч рублей.

Учреждение занимается проведением спортивно-массовых мероприятий и физкультурно-оздоровительной работой, отвечает за повышение квалификации сотрудников отрасли, разрабатывает программы психологического сопровождения спортсменов, организует сдачу норм ГТО.

Материалы проверки были переданы в прокуратуру Ленинского района, учреждению вынесено представление в адрес управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации города.