Несоблюдение правил хранения документов и ошибки в ведении отчётности. Счётная палата выявила нарушения в работе Нижнетагильского городского архива

Счётная палата Нижнего Тагила проверила МКУ «Нижнетагильский городской архив» по вопросам расходования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности в 2022 году. Всего было найдено десять нарушений.

Проверяющие обнаружили несоответствие в ведении бюджетной сметы в части внесения в неё изменений без соответствующих обоснований на 317 тысяч рублей.

Был нарушен закон о контрактной системе № 44-ФЗ. В организации не соблюдали порядок определения цены договора при осуществлении закупки на техническое обслуживание компьютерного оборудования.

Ещё одним нарушением стало несоблюдение порядка ведения бухгалтерского учёта библиотечного фонда, что повлекло за собой занижение показателей бюджетного учёта и отчётности за 2022 год на сумму 6500 рублей. Также учреждение нарушило порядок применения бюджетной классификации при планировании и отражении расходов в бюджетном учёте и отчётности на общую сумму 97 500 рублей.

Кроме того, Счётная палата выявила несоблюдение правил хранения архивных документов, так как помещения архива не соответствуют необходимым требованиям.

МКУ «Нижнетагильский городской архив», помимо хранения документов, ведёт методическую работу в области архивоведения и документоведения. В архиве есть коллекции документов, также здесь хранят информацию о тагильчанах.

СП направила материалы проверки в прокуратуру Ленинского района, гордуму и главе города.