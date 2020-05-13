Несмотря на пандемию коронавируса, три строящихся детских сада в Нижнем Тагиле обещают сдать в 2020 году

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, строительство сразу трёх детских садов в Нижнем Тагиле продолжается. Дошкольные учреждения, которые сегодня возводятся на Гальянке, как и планировалось, сдадут в эксплуатацию в 2020 году. Об этом сегодня во время объезда рассказал глава города Владислав Пинаев.

В детском саду на 170 мест в микрорайоне Муринские пруды строители уже завершают отделочные работы, в группах установили двери и уложили утеплитель, в санузлах закончили установку оборудования. Параллельно идут работы по благоустройству территории детского сада. Там проведена планировка местности, смонтирован забор и уже установлены металлические каркасы будущих веранд, бордюры для будущих тротуаров.

«Возник спор на счёт парковки. Было два варианта: сделать сквозной проезд с выездом на Захарова либо всё-таки ограничить проезд между двумя садиками, оставив один заезд. Учитывая безопасность и вопросы, связанные с антитеррористической защищённостью, всё-таки решено не делать сквозного проезда, чтобы избежать проезда автомобилей. Тем более рядом стоит магазин “Магнит”, по этому проезду может ездить грузовой транспорт для выгрузки. Принято решение всё-таки организовать там парковку, площадь которой будет 500–600 квадратных метров, остальное всё перегородить и сделать небольшой газончик», — рассказал мэр Владислав Пинаев.

На строительной площадке в микрорайоне Запрудном строители завешают черновую отделку здания, уже проложены наружные и внутренние сети. Сейчас начинаются работы по благоустройству территории детского сада.

«Здесь будет четыре площадки с навесными верандами и с малыми архитектурными формами — это горки, игровые комплексы и скамейки», — уточняет директор подрядной организации «НТК Строй регион» Александр Шилов.

Сам детский сад рассчитан на 90 мест. В будущем здесь разместятся буфетная, гимнастический зал с велотренажёром, батутом, беговой дорожкой и мостиком-качалкой, зал для музыкальных занятий и просмотра телевизионных передач, групповые комнаты с дидактическими столами с наборами игрушек и интерактивными досками с проекторами и ноутбуком.

В дошкольном учреждении на Уральском проспекте завершено возведение коробки здания, на некоторых этажах установлены окна. Планируется, что детский сад на 170 мест сдадут в конце этого года. На строительство дошкольного учреждения было выделено порядка 130 млн рублей.