«Неслись не меньше 90»: в массовом ДТП на Режевском тракте пострадали 2 человека (ВИДЕО)

Вечером 30 августа на Режевском тракте произошло массовое ДТП, в котором пострадали сразу четыре машины, пишет E1.ru.

По словам очевидцев аварии, два автомобиля устроили гонку и неслись по полосе для поворота направо, но решили проехать прямо и один за другим врезались в ВАЗ. Первую машину от столкновения развернуло на встречную полосу, и к аварии прибавился четвертый участник. Судя по видео с авторегистратора, на которое попал момент аварии, у последнего авто не было шансов избежать столкновения.

«Там, где поворот на Старопышминск, стояла машина и пропускала. Меня обогнали две машины на большой скорости. Справа полоса для поворота: может, водитель ВАЗа подумал, что обогнавшие меня авто поворачивать будут, и поехал, не пропустив их», — рассказала очевидец ДТП.

По её словам, автомобили вишнёвого и белого цвета сильно превысили скорость.

«Ограничение скорости перед поворотом 50 километров в час, а они неслись не меньше 90. Белую машину развернуло задом на встречку, и в неё въехала чёрная. У белой сильно разбит зад, перед у чёрной», - заметила женщина.

Она рассказала, что вышла, подошла к пострадавшим, «позвонила 112, вызвала скорую».