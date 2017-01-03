Несколько коммунальных аварий в Свердловской области удалось ликвидировать в короткие сроки

С 31 декабря по 8 января на объектах коммунальной инфраструктуры Среднего Урала произошло двенадцать аварийных ситуаций. По информации департамента информационной политики губернатора, технологические нарушения произошли на объектах водоснабжения Екатеринбурга, Качканара, Нижних Серёг, п. Привокзальный Верхотурского района, а также объектах электроснабжения Дегтярска, Серовского и Первоуральского городских округов. Основной причиной ЧП стала изношенность сетей. Из-за утечки на одном из теплопунктов было нарушено теплоснабжение в нескольких многоквартирных домах Ирбита. Аварии, отмечают в ДИПе, были устранены в минимально короткие сроки и серьёзных последствий для населения не повлекли.

«Благодаря чёткой и оперативной работе аварийных служб на местах, ни одно технологическое нарушение не повлекло долгосрочного ограничения потребителей в ресурсах и вмешательства со стороны МЧС и правительства области не понадобилось. Каждая из внештатных ситуаций была устранена в минимальные сроки и без серьёзных последствий для жителей», – подчеркнул глава регионального министерства ЖКХ Николай Смирнов.

Ранее по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в период новогодних каникул все предприятия энергетического комплекса и коммунального хозяйства региона были переведены в режим повышенной готовности. Для обеспечения надёжного энергоснабжения потребителей и устранения потенциальных нарушений в организациях были сформированы аварийно-восстановительные бригады и установлено круглосуточное дежурство ответственных лиц.

Агентство новостей «Между строк»