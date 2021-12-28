«Непонятно, за что берут деньги». Жители Вагонки жалуются на нехватку мусорных контейнеров

Жильцы дома № 46 на Ленинградском проспекте на Вагонке жалуются на разбросанный вокруг контейнеров мусор, крыс и бездомных собак, которые растаскивают его. По словам тагильчанки Натальи, проживающей в этом дворе, мусор вывозят редко — один раз в 10–14 дней. Контейнеров не хватает, мусор скапливается, и в итоге его растаскивают животные и бомжи.

«Непонятно, за что берут деньги. Конечно, жильцы тоже виноваты, что всё это в таком состоянии: домов много, а мусорка одна. Мы уже писали об этом в управляющую компанию, но результата нет», — говорит тагильчанка.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе компании «Рифей», на прошлой неделе, 22 декабря, с этой контейнерной площадки украли три контейнера. Теперь их осталось два. Информацию направили в управляющую компанию и администрацию Дзержинского района, но контейнеров по прежнему не хватает, а оставшиеся стоят переполненными.

«В данный момент объём ёмкостей для сбора твёрдых коммунальных отходов на данном адресе уменьшен более чем в два раза, что и является причиной переполнения мусорной площадки. В целом в Дзержинском районе количество баков уменьшилось более чем на 10 площадках», — рассказали в компании «Рифей».

Специалисты компании уточнили, что это не единственный случай, когда контейнеры пропадают. За последний месяц на Вагонке украли около 30 ёмкостей для сбора мусора.