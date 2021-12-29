Неотложная помощь и дежурные врачи. Рассказываем, как будут работать поликлиники Нижнего Тагила в новогодние праздники

С 31 декабря по 9 января все взрослые и детские поликлиники Нижнего Тагила будут принимать пациентов. Графики работы и номера телефонов для вызова врача ищите в нашем тексте.

Все детские городские поликлиники с 31 декабря по 9 января будут работать по одному графику. Родители смогут вызвать дежурного врача на дом или обратиться за неотложной помощью. Маленьких пациентов с неотложными состояниями примут в поликлиниках с 8:00 до 10:00. Вызвать врача на дом можно с 8:00 до 13:00. Педиатры будут ходить по вызовам с 10:00 до 15:00. Стационары на Карла Либкнехта, 35 и Кузнецкого, 10 будут работать круглосуточно.

Вызвать врача в детской поликлинике № 1 на Окунева, 32 можно по телефону 8 (3435) 37-81-82. Маленьким пациентам, прикреплённым к поликлинике № 2 на Победы, 42, вызвать врача можно по телефону регистратуры 8 (3435) 43-13-47.

Для оказания медпомощи пациентам детской поликлиники № 2 на Черных, 28 нужно звонить по телефону 8 (3435) 24-17-11. В поликлинике № 1 на Карла Маркса, 36 вызовы принимают по номеру 8 (3435) 41-24-11. На Тагилстрое в поликлинику № 4 на Балакинской, 16 можно обращаться по телефону 8 (3435) 32-41-22, а в поликлинике № 5 на Тагилстроевской, 4 звонки принимают по номеру 8 (3435) 37-81-82.

Взрослые поликлиники будут работать по схожему графику. Практически во всех учреждениях с 31 декабря по 9 января будут работать дежурные врачи.

В Демидовской поликлинике на Горошникова, 37 тагильчан 31 декабря и 9 января будут принимать с 8:00 до 15:00. С 1 по 8 января приём будет вестись с 8:00 до 14:00. Также в эти дни можно вызвать врача на дом по телефону 8 (3435) 41-16-93.

Городская поликлиника № 4 на Новострое, 24 будет открыта для тагильчан все десять праздничных дней с 8:00 до 20:00, но приём дежурные врачи будут вести до 18:00.

В городской поликлинике № 2 на Металлургов, 2 дежурные врачи будут принимать с 31 декабря по 9 января с 8:00 до 15:00. Вызвать врача можно по телефону 8 (3435) 21-10-89.

В поликлинике на Окунева, 30 дежурные врачи будут работать 31 декабря, 1, 2, 7, 8 и 9 января с 08:00 до 14:00. 3, 4, 5 и 6 января поликлиника работает с 08:00 до 15:00. В эти дни можно пройти диспансеризацию и попасть на приём к узкими специалистам.

Записаться на приём к специалистам поликлиники на Вагонке можно через портал Министерства здравоохранения Свердловской области либо по номеру 8 (3435) 38-44-99. Вызвать врача на дом можно ежедневно с 08:00 до 20:00 по номеру 8 (3435) 38-44-99 либо через официальный сайт больницы.

Женская консультация поликлиники на Вагонке будет закрыта в те же дни, что и поликлиника. 3, 4 и 5 января можно попасть на приём к дежурному врачу с 08:00 до 14:00, а 6 января — до 13:00. Травматологический пункт на Вагоностроителей, 12 будет оказывать медицинскую помощь в круглосуточном режиме всю праздничную неделю.